Sí, podría haber fichaje de última hora en el Real Madrid, busca casa, la sorpresa de Florentino Pérez

El Real Madrid sigue atento al mercado de fichajes veraniego por si saliese alguna oportunidad en los últimos días de la ventana de transferencias para poder reforzar al equipo. En ese sentido, tanto Florentino Pérez como la dirección deportiva están trabajando en una operación para que haya una incorporación de última hora de uno de los objetivos del conjunto blanco en los últimos meses.

Se trata de Ibrahima Konaté, uno de los defensas que el Madrid tiene en el punto de mira desde hace tiempo para poder reforzar la retaguardia. Aunque tiene contrato con el Liverpool hasta 2026, el francés aún no ha renovado y en Anfield están un poco nerviosos por su situación, por lo que si no acaba ampliando su vínculo en los próximos días, se le podría abrir la puerta de salida.

Ibrahima Konaté podría ser el fichaje de última hora para el Madrid

Además, el inicio de temporada del central no ha sido de los mejores, seguramente porque ya tiene la cabeza puesta en el Madrid y estaría intentando que su equipo haga un movimiento de última hora para dejarlo salir rumbo al Santiago Bernabéu. En un principio, ya tendría un acuerdo para jugar allí en 2026, pero el futbolista no quiere esperar más y desea jugar con su compatriota Kylian Mbappé.

De hecho, las últimas informaciones apuntan a que ya estaría buscando casa en la capital española, a pesar de que podría ser un proyecto de cara al próximo año si acaba aterrizando en el Madrid el verano que viene. Aun así, Konaté seguirá presionando a sus representantes y al Liverpool para que le abran la puerta en los últimos días de mercado por si acaba sonando la flauta.

Los blancos no se volverán locos por un jugador que acaba contrato en 2026

Por su parte, el conjunto blanco está muy interesado en él, pero no hará ninguna locura por un jugador que le queda un año de contrato. Por eso, el Madrid solo estaría dispuesto a poner entre 20 y 25 millones encima de la mesa por él, una cantidad que el Liverpool consideraría baja y solo aceptaría unos 40 millones. Por lo tanto, todo podría pasar en los últimos días de la ventana de transferencias.