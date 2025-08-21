Tchouameni busca casa y confirma la operación en el Real Madrid

Aurelien Tchouameni se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del Real Madrid desde la llegada de Xabi Alonso. A pesar de que el centrocampista estaba en el punto de mira por su pésimo rendimiento la temporada pasada, el francés tiene la confianza absoluta del nuevo entrenador y le ha dado las riendas en la medular para que dirija al equipo durante los partidos.

Además de su papel en el terreno de juego, el futbolista también estaría ayudando a que un compatriota suyo pueda llegar al conjunto blanco, ya sea en este mercado de fichajes veraniego o, como parece más probable, el verano que viene. Tchouameni ya le estaría buscando domicilio en la capital española a Ibrahima Konaté, uno de los objetivos del Madrid para reforzar la defensa.

Tchouameni ya le estaría buscando casa a un compatriota suyo

El francés acaba contrato con el Liverpool en 2026 y aún no ha renovado su contrato. De hecho, es posible que no lo haga y que decida marcharse como agente libre el verano que viene, teniendo en cuenta que ya le habría dado el sí al Madrid para poder convertirse en nuevo jugador del conjunto blanco las próximas temporadas. Aun así, está por ver si los ingleses lo aceptaran.

Si el club de Anfield ve que no acepta la oferta de renovación antes del cierre de mercado, podrían aceptar a venderlo y, ahí, entraría la entidad madrileña con una oferta a la baja para hacerse con sus servicios y reforzar la retaguardia con un central de calidad. Por eso, algunos jugadores franceses del Madrid ya están actuando en el caso de que Konaté llegase en las próximas semanas.

Mbappé quiere aumentar el clan francés en el Madrid

En ese sentido, Mbappé sería uno de ellos y estaría intentando convencer a Florentino Pérez de que traiga a más futbolistas franceses, ya que quiere crear un auténtico clan francés en el conjunto blanco, lleno de compatriotas que le ayuden y le apoyen en el vestuario, sintiéndose un verdadero líder, como pasa en la selección, donde todos los jugadores creen en él y confían en el mejor jugador de la plantilla.