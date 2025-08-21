Florentino Pérez sospecha que tiene un acuerdo para traicionar al Real Madrid

Florentino Pérez tiene mucha experiencia en el mundo del fútbol y de los negocios tras todo lo que ha vivido y su larga etapa como presidente del Real Madrid. Por eso, el máximo mandatario blanco está sospechando cada vez más de una de las estrellas de la plantilla, teniendo en cuenta los problemas que está habiendo para renovar su contrato en los últimos meses.

De hecho, el presidente sospecha que este jugador ya tendría un acuerdo para traicionar al Madrid e irse a otro equipo. Se trata de Vinicius, uno de los futbolistas más importantes del conjunto blanco y, a la vez, uno de los más polémicos, ya que su renovación se está alargando demasiado por las altas exigencias que habrían puesto los representantes del extremo encima de la mesa.

Florentino Pérez cree que Vinicius podría traicionar al Madrid

Unas condiciones que, de momento, Florentino no está dispuesto a aceptar, ya que no se fía del atacante. Por eso, no tendrá ningún problema en aceptar su traspaso el próximo verano si no se resuelve la situación en los próximos meses, ya que la entidad madrileña no quiere que Vinicius pueda llegar al último año de su contrato, que termina en 2027, sin haber solucionado su continuidad.

La situación empieza a ser tensa en Valdebebas, ya que los dirigentes blancos, con el presidente a la cabeza, empiezan a sospechar de que el brasileño ya no quiere quedarse más en el Madrid y, por ende, buscará una salida más pronto que tarde. De hecho, no descartan que incluso el jugador quiera convertirse en agente libre y decidir libremente su destino: si renovar o irse a otro club.

La renovación del brasileño no avanza

Por eso, los madrileños no aceptarán que se llegue a este punto y lo pondrán en el mercado en caso de que no se llegue a un acuerdo para renovar su contrato en los próximos meses. Aun así, está por ver si el extremo aceptará las condiciones del Madrid o decidirá esperar hasta el final, lo que podría provocar que la situación empeorara aún más y con el runrún de la afición detrás.