Tchouameni cierra una segunda reunión para enero de 2025 para salir del Real Madrid

El Real Madrid ya está perfilando la lista de altas y bajas de la plantilla para la próxima temporada y todos los ojos estarán puestos en el centro del campo, ya que algunas posiciones sufrirán salidas de jugadores que no han rendido lo suficiente para poder dar entrada a fichajes de renombre. Uno de los futbolistas que tiene las maletas hechas para marcharse del Santiago Bernabéu es Aurelien Tchouameni.

El francés no ha acabado de rendir lo suficiente y Florentino Pérez lo ha puesto en el mercado. El centrocampista no está demostrando que tenga el nivel suficiente para vestir la camiseta blanca y más aún con lo que costó, cercano a los 100 millones de euros. Por lo tanto, tiene el cartel de transferible y hay un equipo en la Premier League que está muy interesado en hacerse con sus servicios.

El Liverpool se lanza a por Tchouameni

Se trata del Liverpool, el líder actual de la liga inglesa y de la Champions. Los de Anfield están buscando un mediocentro físico para fortalecer al equipo y ven a Tchouameni como una pieza fundamental para sus esquemas. Arne Slot ya lo ha llamado un par de veces para hacerle saber el interés que tiene el conjunto inglés para ficharlo y el francés no vería con malos ojos recalar en Inglaterra.

Tan solo tiene 24 años, pero el jugador ha tenido un rendimiento pésimo en los últimos encuentros y el Madrid lo ha puesto en el mercado para intentar recuperar la inversión que hizo por él hace unos años. Carlo Ancelotti le ha dado mucho protagonismo para intentar revertir la situación, pero no parece el caso y todo apunta a que Tchouameni abandonará el conjunto blanco a partir del próximo verano.

El francés, enfadado con su rol

Aunque el francés siempre ha querido triunfar de blanco, cree que en el equipo madrileño está desaprovechado. Por los problemas en defensa, el entrenador italiano ha tenido que colocar al futbolista de central, una posición que no es la suya y donde no puede explotar sus virtudes físicas. Por eso, Tchouameni piensa que está siendo criticado injustamente porque no puede jugar donde él desea, que es en la posición de pivote defensivo.