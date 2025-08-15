Tchouameni, primeros contactos para salir del Real Madrid

Aurélien Tchouameni ha sido uno de los jugadores del Real Madrid que más ha estado en el punto de mira últimamente. El rendimiento del centrocampista en la última temporada no fue nada bueno y recibió muchas críticas por los constantes errores que cometió en el terreno de juego, acabando señalado en algunos de ellos e incluso pitado por parte de la afición madridista.

Con la llegada de Xabi Alonso al banquillo, su situación ha cambiado y el francés ha vuelto a demostrar que puede tener un papel muy importante con el tolosarra. Aun así, Florentino Pérez ya ha advertido al francés de que deberá dar muestras de mejoría durante todo el próximo curso o se iniciarán los primeros contactos para que abandone el Madrid el verano que viene.

Tchouameni se quedará en el Madrid si tiene un gran rendimiento

El técnico lo ve como el pivote titular de manera indiscutible y así ha sido durante el Mundial de Clubes y en el primer y único partido de pretemporada. Tchouameni da ese equilibrio defensivo, buena salida de balón y liderazgo en la medular que Alonso espera de un futbolista como él, ya que sirve para ser el nexo de unión entre los centrocampistas y los delanteros del equipo.

Aun así, todo se deberá decidir sobre el campo y el presidente ya lo ha dejado claro. Si mantiene un gran nivel durante la temporada, tendrá una mejora contractual el año que viene, reconociendo su importancia en la plantilla. Sin embargo, si su rendimiento decae y vuelve a ser el mismo de la campaña pasada, lo más probable es que acabe en el mercado y sea vendido sin miramientos.

Florentino ya ha advertido al jugador sobre su futuro

Este curso, que empezará dentro de poco, se presenta como decisivo para Tchouameni, ya que se podría convertir en un referente del centro del campo blanco para los próximos años, o verse abocado a un traspaso al no haber rendido al nivel que se requiere con la camiseta blanca. El francés quiere quedarse muchas temporadas más en el conjunto madrileño, pero todo dependerá de él.