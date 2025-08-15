Courtois está muy mosca con Xabi Alonso

Thibaut Courtois es uno de los mejores porteros del mundo y, por lo tanto, un seguro bajo palos para la portería del Real Madrid. El belga ha sido muy importante para el conjunto blanco a la hora de ganar partidos y títulos en los últimos años, pero su situación podría cambiar con la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Santiago Bernabéu si se cumplen los deseos del técnico.

El tolosarra tiene pensado hacer una revolución en la portería la temporada que viene con el fichaje de un guardameta más joven, algo que pondría en un compromiso a Courtois. Por eso, el belga está un poco enfadado con el entrenador y se siente traicionado porque piensa que no confía en él para seguir defendiendo la portería del Madrid de cara a los próximos años.

Xabi Alonso quiere empezar a buscar un sustituto para Courtois

Aunque Courtois ya tiene 33 años y ha sufrido algunos percances físicos en las últimas temporadas, el portero se siente bien para continuar siendo el líder de la portería blanca, de ahí la renovación de dos años que le ha puesto Florentino Pérez encima de la mesa, algo novedoso, teniendo en cuenta que el presidente solo va renovando año a año los jugadores que pasan de los 30.

En ese sentido, el belga no entiende que ya se le esté buscando un sustituto cuando, de momento, aún va a poder aguantar dos campañas más siendo el guardameta titular. Sin embargo, Xabi Alonso quiere protegerse las espaldas y las del equipo y ha dado órdenes de que se empiece a realizar una búsqueda para que pueda venir un portero joven el verano que viene.

El portero belga se siente traicionado por el entrenador

En un principio, una de las prioridades que había puesto el tolosarra a la dirección deportiva era Gianluigi Donnarumma, pero el italiano se marchará del PSG en las próximas semanas, por lo que su fichaje será imposible. Por lo tanto, se deberán abrir otras carpetas y también ver qué puede pasar con Andriy Lunin, ya que el ucraniano también estaba llamado a ser el sustituto de Courtois.