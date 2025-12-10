Tchouameni, y no es el único, señala al verdadero culpable de la crisis en el Real Madrid

Aurelien Tchouameni es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. El centrocampista es una pieza indispensable en el centro del campo de Xabi Alonso y el tolosarra le ha dado libertad absoluta en la medular para que sea el pilar defensivo del equipo. Por eso, el francés le ha dado apoyo total al entrenador después de la crisis que está viviendo la entidad madrileña.

De hecho, el jugador ha señalado al verdadero culpable de toda esta mala situación que está viviendo el Madrid y ha asegurado que no es culpa del técnico, como gran parte del vestuario sí que cree. Tchouameni ha puesto el foco en el equipo y ha remarcado que si se pierde es problema de la plantilla y no del entrenador, dándole confianza absoluta al tolosarra en su cargo.

Teniendo en cuenta que el centrocampista es uno de los futbolistas más utilizados por parte de Alonso, el francés le ha querido devolver esta confianza depositada en él con estas palabras ante los medios de comunicación. Y, además, no es el único que piensa de esta manera, ya que otros jugadores como Kylian Mbappé o Thibaut Courtois también tienen esta opinión en el vestuario.

Precisamente son los jugadores que más minutos han tenido con Alonso, lo que ha provocado que sientan más afinidad hacia él respecto a los futbolistas que no han contado con muchas oportunidades bajo las órdenes del vasco. Por eso, existe esta división dentro del vestuario, en la plantilla, entre los que apoyan definitivamente al entrenador y los que no, abriendo una disputa interna.

Aun así, la realidad es que la continuidad de Alonso pende de un hilo y el técnico se encuentra en la cuerda floja. Una derrota en el próximo partido, que será este mismo miércoles ante el Manchester City de Pep Guardiola, podría ser fulminante para el tolosarra respecto a su futuro en el banquillo del conjunto blanco. Sin embargo, los jugadores serán los que dictarán sentencia sobre el césped y, ahí, podrían hacerle la cama.