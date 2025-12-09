Tres estrellas del Real Madrid, con nombre y apellidos, son los que más presionan para destituir a Xabi Alonso

La situación de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid peligra más que nunca. El tolosarra estaría en la cuerda floja y su destitución podría ser inmediata si el conjunto blanco pierde el próximo partido, que será este miércoles ante el Manchester City de Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu. Su salida podría ser celebrada por varios jugadores en el vestuario por la mala relación que hay.

De hecho, hasta tres estrellas de la plantilla, con nombre y apellidos, son los que más estarían presionando a Florentino Pérez para que destituya al vasco. Son Vinicius, Jude Bellingham y Fede Valverde, tres de los jugadores más importantes que tiene bajo sus órdenes Alonso, pero con quienes no se lleva del todo bien después de todo lo que ha pasado en estos primeros meses del curso.

Vinicius, Bellingham y Valverde quieren echar a Xabi Alonso

El brasileño es el que más ha presionado desde el primer día al presidente para que hubiera un cambio en el banquillo, ya que la relación con el técnico está completamente rota desde los primeros instantes del tolosarra en el club. Con el paso del tiempo, más futbolistas transcendentales, como el inglés y el uruguayo, también se han acabado sumando a esta petición de echar al entrenador.

Valverde tuvo una disputa muy seria con Alonso por tener que jugar de lateral derecho, una posición que no le gusta nada al centrocampista y, además, tampoco le gustaron las formas en las que se le comunicó. Por otra parte, Bellingham también se ha quejado de las decisiones e indicaciones del vasco y tampoco se siente cómodo en la demarcación que tiene que jugar.

El técnico tolosarra ha perdido a gran parte del vestuario

Alonso ha perdido a gran parte del vestuario y parece complicado que pueda reconducir la situación, por lo que el próximo encuentro será clave para definir su futuro. Aun así, es posible que los jugadores, con estas tres estrellas a la cabeza, le acaben haciendo la cama para que Florentino no tenga más remedio que destituirle lo antes posible y evitar que la temporada se hunda a las primeras de cambio.