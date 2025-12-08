Tensión en el vestuario del Real Madrid con Xabi Alonso desaparecido

El Real Madrid sumó otra dolorosa derrota ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, un resultado que le aleja del liderato en la Liga y, además, pone una vez más en duda a Xabi Alonso. El tolosarra ha vuelto a ser gravemente señalado y cuestionado y, tras el encuentro, estuvo totalmente desaparecido en un vestuario donde hubo mucha tensión y reproches entre los jugadores.

Desde hace tiempo existe una división interna entre los futbolistas y el entrenador y, tras la derrota ante el Celta, volvió a ser patente esta dura situación entre ambas partes. De hecho, Alonso no entró ni un solo segundo al vestuario después del partido y no tuvo ninguna charla ni contacto directo con los futbolistas, lo que demostró que el ambiente está muy caldeado en el club.

El vestuario del Madrid fue un polvorín después la derrota ante el Celta

Con el técnico totalmente desaparecido y fuera de combate, el vestuario fue un polvorín increíble y hubo mucha tensión. Según el periodista Edu Aguirre, volaron "botellas, esparadrapos y absolutamente de todo". Varios jugadores enseñaron su rabia y su frustración por el arbitraje, algo que parte del vestuario quedó muy enfadado tras la polémica que se vivió en el choque.

Aun así, se vivió más tensión aún cuando otra parte del vestuario criticó lo del arbitraje y dijeron que no fue lo que provocó la derrota: "Eso es una excusa de mierda. La Liga la estamos tirando nosotros", fueron las palabras de algunos futbolistas del Madrid, enfrentándose a la otra parte que se estaba quejando del arbitraje, dejando claro que el ambiente no es el mejor.

Hubo reproches entre jugadores y Alonso estuvo totalmente desaparecido

El vestuario está viviendo una lucha de egos y varios futbolistas están enfrentados entre ellos, lo que está provocando que el conjunto blanco no esté viviendo una buena temporada, tanto en juego como en resultados. Y, además, todo esto pasó con Xabi Alonso completamente desaparecido y sin querer hablar con sus jugadores después de la derrota en el Santiago Bernabéu ante el Celta de Vigo en una señal de que está todo por explotar.