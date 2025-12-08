Xabi Alonso le pone la cruz después de su autoexpulsión contra el Celta

El Real Madrid perdió de manera clamorosa en el Santiago Bernabéu en la visita del Celta de Vigo (0-2), haciendo más grande la crisis que está viviendo el conjunto blanco. A pesar de que Xabi Alonso está siendo uno de los más señalados y cuestionados, el técnico también quedó muy enfadado con la actuación de su equipo y, en particular, de uno de sus jugadores que fue titular.

Se trata de Fran García, el futbolista que fue el escogido por parte del entrenador para recorrer la banda izquierda desde el inicio. Aun así, su actuación fue paupérrima, ya que tuvo muy poca participación en el ataque, solo dio pases hacia atrás cuando llegó a línea de fondo y surgieron muchas dudas, especialmente en la defensa, cuando tenía el balón en los pies y el Celta presionaba.

Xabi Alonso acabó muy enfadado con Fran García

Además, el lateral acabó autoexpulsándose cuando aún quedaba media hora para que terminase el partido, ya que recibió dos amarillas en tan solo un minuto que dejaron al equipo con 10 cuando el marcador aún estaba 0-1. Esto provocó un enfado tremendo de Alonso y se lo dejó claro cuando el jugador acabó llegando a los banquillos para marcharse: "Fran, no me jodas".

A pesar de que la primera cartulina fue entendible para cortar un contragolpe y poder frenar el ataque de los gallegos, siendo una falta estratégica, la segunda sí que fue de alevín y no tuvo explicación alguna. Fran García cometió un error incomprensible a este nivel, llegando tarde al balón y, después, dejándole el brazo a Swedberg, golpeándole en la cara del rival.

El lateral se autoexpulsó contra el Celta

El defensa ya no había contado con muchos minutos esta temporada, pero después de este fallo que perjudicó, y mucho, al Madrid, parece complicado que Alonso le vaya a dar más oportunidades a lo largo del curso. El tolosarra le ha puesto la cruz después de su autoexpulsión y Fran García tendrá difícil poder tener tiempo de juego a partir de ahora sobre el césped, tanto por su actitud como por su bajo nivel.