Terrible noticia para Florentino Pérez que empaña la Navidad en el Real Madrid

Carlo Ancelotti tiene claras sus ideas sobre los jugadores del Real Madrid con los que cuenta y los que no. Algunos futbolistas saben que no son del agrado del técnico italiano y no están teniendo demasiadas oportunidades con el entrenador en el banquillo. Sus minutos están siendo muy reducidos y le han pedido explicaciones a Florentino Pérez para ver si puede hacer algo.

Es el caso de Arda Güler, que no está jugando mucho a pesar de que en el conjunto blanco saben que tiene mucha calidad en sus botas. Ancelotti no cuenta demasiado con él y, de hecho, le ha pedido al presidente que lo ceda en enero porque no va a tener muchas participaciones en el campo lo que queda de temporada. Sin embargo, Florentino se niega porque es una de sus apuestas personales.

Florentino se niega a ceder a Arda

El turco está teniendo oportunidades muy dispares con el técnico del Madrid. Hay partidos que juega bastante y, en otros, no sale prácticamente del banquillo. Por eso, Ancelotti no quiere frenar su progresión, ya que tan solo tiene 19 años. Pero el italiano no confía en los jóvenes y prefiere a jugadores más experimentados sobre el terreno de juego, por lo que quiere que Güler se vaya cedido a otro equipo para que crezca futbolísticamente.

Aun así, el entrenador blanco se está encontrando con un Florentino Pérez muy testarudo, ya que no quiere que el futbolista se vaya. Junto a Endrick, el turco fue uno de los fichajes escogidos por él y no quiere ver como queda en ridículo si acaban marchándose del Madrid después de poco tiempo en el equipo. Güler estaría de acuerdo con una cesión si pudiese tener muchos más minutos en otro conjunto.

¿Destino, la Liga?

Si finalmente el presidente accede a ceder al centrocampista, el turco podría poner rumbo a otro equipo de la Liga, ya que el Madrid prefiere que se quede en España y continúe su adaptación en la competición doméstica española. Hay algunos equipos interesados en él, como la Real Sociedad, que le gustaría repetir una operación similar a la de Take Kubo, muy beneficiosa para los vascos.