Traición confirmada al Real Madrid después de que Florentino Pérez se haya negado a pagarle 15 millones

Florentino Pérez recibió una de las peores noticias en los últimos días: Alphonso Davies renovó su contrato con el Bayern Múnich y no fichará por el Real Madrid en junio de 2025. El futbolista canadiense había mantenido conversaciones con el máximo dirigente merengue, pero las negociaciones no prosperaron por una razón: el lateral izquierdo exigía un salario de 15 millones de euros.

Ante la negativa de Florentino Pérez a ese pedido, Davies optó por extender su vínculo con el Bayern hasta 2030. Así, el Real Madrid deberá buscar otra alternativa en el mercado de pases para reforzar ese sector del campo. Ferland Mendy tiene contrato hasta 2027, pero sus reiteradas lesiones y el bajo nivel mostrado esta temporada generan muchas dudas de cara al futuro. Para Carlo Ancelotti, el francés es un jugador importante y cree que todavía puede darle mucho al equipo. Sin embargo, la directiva tiene otros planes.

La imagen de Alphonso Davies posando con la camiseta del Bayern Múnich fue vista como una auténtica traición por Florentino Pérez. El presidente merengue sospecha que el jugador utilizó al club para negociar un mejor contrato con la institución bávara.

🚨🔴⚪️ Official, confirmed. Alphonso Davies signs new deal at Bayern until June 2030.



“I'm very happy that I've extended my contract with this great club. I came to FC Bayern when I was 18… now there’s much more to achieve together”, Davies says. pic.twitter.com/x7OiuF6Qsx