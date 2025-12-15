Tres jugadores no quieren seguir si Florentino Pérez mantiene a Xabi Alonso

Xabi Alonso se ha ganado una nueva oportunidad después de la victoria del Real Madrid ante el Alavés. Aunque fue sufrida, el ultimátum de Florentino Pérez era simple: si se conseguía el triunfo, el tolosarra seguía en el banquillo. Sin embargo, hay tres jugadores de la plantilla que no quieren seguir si el presidente mantiene al técnico en el cargo, ya que están hartos de él.

Se trata de Endrick, Gonzalo García y Dani Ceballos. Son tres futbolistas que han perdido totalmente la confianza del entrenador y que solo están viendo minutos si se lesionan otros jugadores en sus puestos, por lo que quieren marcharse del Madrid para poder jugar en otra parte e intentar ser más importantes, ya que ven que con Alonso no lo conseguirán en el corto plazo.

Endrick, Gonzalo y Ceballos no quieren seguir si Xabi Alonso continúa en el Madrid

El brasileño es quien tiene más números para marcharse. De hecho, ya lo tendría todo cerrado con el Olympique de Lyon de cara al mes de enero, con su cesión pactada. Aun así, Florentino querría aguantar su salida por si Alonso acaba siendo destituido, ya que el nuevo entrenador podría confiar más en el ariete y darle más minutos en caso de que el tolosarra ya no estuviese en el banquillo.

Por su parte, la eventual salida de Endrick podría frenar la de Gonzalo, el otro '9' que tiene a su disposición Alonso. A pesar del gran Mundial de Clubes que tuvo, el canterano no está teniendo demasiadas oportunidades con el técnico y preferiría marcharse del conjunto blanco para poder jugar más, algo que necesita para tener regularidad y crecer como futbolista.

Los tres jugadores están descontentos con los minutos que les ha dado el tolosarra

Por último, Ceballos está en la lista negra del Madrid, especialmente tras su salida fallida el pasado verano, cuando estaba todo hecho con el Marsella y, al final, el centrocampista se acabó echando para atrás. En los próximos meses se le buscará una salida de nuevo, ya que tampoco cuenta demasiado ni para Alonso ni para el club. Además, su contrato acaba en 2027, por lo que el próximo verano será clave.