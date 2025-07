Ultimátum de Xabi Alonso, o se va por la buenas o pedirá al Real Madrid que lo eche por las malas

Xabi Alonso ha llegado al Real Madrid con mano dura y no tendrá ningún problema en dar salida a los jugadores con los que no cuenta, a pesar de que hayan sido importantes en los últimos años en el conjunto blanco. Ya lo hizo con futbolistas muy queridos como Luka Modric o Lucas Vázquez y, ahora, habría dado un ultimátum para que un peso pesado también se marche del equipo.

Se trata de David Alaba, uno de los defensas con los que no cuenta el tolosarra por el pésimo rendimiento que ha dado en el terreno de juego en los pocos partidos que ha podido jugar y por los constantes problemas físicos en los que está envuelto. Por eso, le ha dejado claro que tiene que irse por las buenas o, por el contrario, el Madrid lo echará por las malas como sea.

Xabi Alonso quiere echar a David Alaba como sea

El austríaco no tiene sitio en la retaguardia y tiene a prácticamente todos los jugadores por delante de él. Alonso no quiere quedarse con un futbolista que se pasa todo el día lesionado, como está siendo el caso, ya que a pesar de que el central volvió esta reciente temporada de la grave lesión de rodilla que sufrió, acabó el curso lesionándose de nuevo y no pudo ni jugar el Mundial de Clubes.

Además, Alaba es uno de los jugadores que más cobra de la plantilla, por lo que el Madrid también estaría intentando quitarse de encima su contrato para aligerar la masa salarial, especialmente si se trata de un futbolista que no va a tener muchos minutos bajo las órdenes del vasco y que se pasa más tiempo en la grada lesionado que teniendo la oportunidad de estar en el campo.

El austríaco se quiere quedar de momento en el Madrid

Aun así, está por ver cómo quedará el futuro del austríaco definido. De momento, no ha dado muestras de querer marcharse del conjunto blanco y cree que podrá ganarse la confianza de Alonso a lo largo de la temporada. El Madrid estaría encantado con darle la carta de libertad y que sea libre de escoger un nuevo destino, pero a día de hoy Alaba no quiere cogerla.