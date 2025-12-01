Vincius, fuera, Florentino Pérez elige al mejor del mundo en su posición para el Real Madrid

El futuro de Vinicius en el Real Madrid es una completa incógnita. El brasileño aún no ha renovado su contrato, que acaba en 2027, teniendo en cuenta que las negociaciones para ampliar su vínculo están totalmente paradas por las altas exigencias que habría puesto el jugador encima de la mesa y, además, su relación con Xabi Alonso es totalmente nula, lo que hace que su situación sea más complicada.

Por eso, Florentino Pérez ya está realizando las gestiones pertinentes con la dirección deportiva y, en el caso de que el carioca acabe marchándose del conjunto blanco, ya sea el próximo verano o en 2027, cuando acabe su contrato con el Madrid, el presidente ya habría elegido al mejor del mundo en su posición para reforzar el extremo izquierdo y minimizar los daños de una posible salida de Vinicius.

El Madrid podría ir a por Kvaratskhelia si Vinicius se acaba marchando

Se trata de Khvicha Kvaratskhelia, futbolista del PSG que está despuntando en la Ligue 1. El georgiano se ha convertido en uno de los jugadores más destacados del panorama europeo y se ha consagrado como uno de los mejores extremos del mundo bajo las órdenes de Luis Enrique después de que llegara en el mercado de invierno de la temporada pasada tras unas duras negociaciones.

Por eso, sería muy extraño pensar que el PSG pudiera desprenderse de uno de sus mejores jugadores nada más llegar a París y, además, cuando pagó un gran precio por él. Kvaratskhelia solo podría marcharse si los cantos de sirena que le llegasen del Santiago Bernabéu le apeteciesen más que los del Parque de los Príncipes, teniendo en cuenta la diferencia a la hora de jugar en los dos equipos.

El georgiano está despuntando en el PSG con Luis Enrique

Eso sí, el Madrid tendría que rascarse el bolsillo para hacerse con los servicios del georgiano, pero un posible traspaso de Vinicius ayudaría en la operación, ya que la venta del brasileño reportaría muchos millones al conjunto blanco que servirían para acudir al mercado y evitar que su marcha fuera más desastrosa de lo que cabe.