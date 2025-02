Vinicius despista con Arabia, pero con el equipo con el que está negociando es el Manchester United

El futuro de Vinicius en el Real Madrid sigue estando en la orden del día. La continuidad del brasileño en el conjunto blanco no está del todo clara y los rumores apuntan a una posible salida en el próximo verano si la situación no se acaba arreglando. Eso sí, el entorno del jugador estaría despistando con Arabia Saudí para irse a otro equipo, ya que no quiere jugar en una liga de un nivel tan inferior.

Por eso, habría puesto sus ojos en la Premier League y, específicamente, en el Manchester United, uno de los equipos que más se ha interesado por él y que estaría dispuesto a entregarle un cheque en blanco. El deseo de Vinicius es continuar en el Madrid, pero si no pudiese ser por diversos motivos, preferiría continuar en Europa antes que irse a Arabia, que lo ve como un proyecto de futuro, y no de presente, cuando está en el mejor momento de su carrera.

Los representantes de Vinicius conversan con el Manchester United

Por eso, los representantes del futbolista y los diablos rojos llevan tiempo conversando sobre una posible marcha del brasileño del Santiago Bernabéu y una llegada a Old Trafford. En el United, el atacante sería el mejor pagado del mundo y tendría carta libre para hacer lo que quisiera, con un equipo montado a su medida y con los futbolistas que él mismo haya pedido incorporar para acompañarlo.

La entidad inglesa necesita hacer un bombazo en el mercado y el posible fichaje de Vinicius lo sería. El United lleva muchos años sin ser la potencia que era, por lo que necesitan una estrella como el brasileño para volver a lo más alto del fútbol europeo después de tantas temporadas haciendo el ridículo, tanto en la Premier League como en las competiciones europeas.

Dudas con la posibilidad de ganar títulos en Old Trafford

Aun así, ese sería uno de los motivos por los cuales el atacante del conjunto blanco estaría dudando sobre si recalar o no en los diablos rojos. Aunque le darían un cheque en blanco y podría pedir lo que quisiera, Vinicius también quiere luchar por los máximos títulos posibles, especialmente la Champions, algo que, de momento, el United no puede hacer.