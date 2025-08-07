Vinicius es el hazmerreír en el vestuario del Real Madrid: “Se cree que es una especie de Luther King”

La situación de Vinicius se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el Real Madrid. Las negociaciones para su renovación no avanzan por las altas exigencias que ha puesto el jugador encima de la mesa, unas peticiones que los dirigentes blancos ya han dejado claro que no van a aceptar por ser desorbitadas y fuera de mercado, ya que destruirían lo construido en el vestuario.

Además, y desde dentro, también hay una especie de hartazgo con la actitud del brasileño e incluso la prensa de la capital española lo ha acusado directamente. Uno de ellos ha sido el periodista Alfredo Relaño, que ha señalado directamente al futbolista por su comportamiento, tanto dentro como fuera del terreno de juego, y ha criticado que tenga algunas contraindicaciones, incluso a nivel de marketing.

Vinicius, muy criticado por sus actuaciones dentro y fuera del campo

El que fuera director del diario AS ha sido muy contundente contra él: "En algunas cosas hay que darle la razón, lo que ocurre en los campos, pero si siempre le ocurre a él, algo lleva él dentro que hace que le ocurra. Él ha tirado, con su gente, por crearse una figura, a mi juicio exagerada, de combatir el racismo, de ser una especie de Luther King o de Tommie Smith y no le da para tanto".

Siendo así el hazmerreír del vestuario, como algunos pesos pesados han declarado en privado, riéndose de las actuaciones de Vinicius, algunos también aseguran que todo este problema con el jugador viene a raíz de no ganar el Balón de Oro y todas las burlas que recibió por ello, ya que le han afectado directamente y, desde entonces, no ha vuelto a ser el mejor jugador.

El Madrid empieza a estar harto de la actitud del brasileño

En el Madrid empiezan a estar un poco hartos con la actitud del brasileño y creen que está intentando usurpar el puesto de Kylian Mbappé, a pesar de que el francés solo lleva una temporada en el club. Además, también piensan que sería mejor verlo por la izquierda y poner a Gonzalo García en el medio, dejando al propio Vinicius en el banquillo o incluso en la derecha, aunque es una posición que no le gusta nada.