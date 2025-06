Vinicius ha sido el primero en saber que se va, no quiere seguir a pesar de ser de lo mejor del Real Madrid

A pesar de que el Real Madrid está disputando el Mundial de Clubes, el mercado de fichajes sigue en completa ebullición y la dirección deportiva continúa trabajando en la confección de la plantilla de la próxima temporada. Aunque Xabi Alonso está dirigiendo al equipo, también tiene un ojo puesto en las posibles llegadas y las salidas de jugadores con los que no contaría el tolosarra.

En ese sentido, uno de los futbolistas que podría acabar abandonando el conjunto blanco durante este verano es Rodrygo. El brasileño ha estado en el punto de mira constante durante este curso y su salida podría producirse, teniendo en cuenta que no será una pieza indiscutible para el técnico y quiere ser alguien fijo. Por eso, uno de sus compatriotas, Vinicius, ya sabría que es probable que no continúe.

Vinicius ya sabe que Rodrygo ha pedido marcharse del Madrid

El extremo habría sido de los primeros en saber que su compañero en el Madrid y en la selección quiere marcharse porque no confía en Xabi Alonso y cree que no le dará los minutos suficientes para continuar siendo una de las estrellas del conjunto blanco. Rodrygo no quiere pasarse una temporada en el banquillo, o solo saliendo en las segundas partes de manera continuada la próxima campaña.

Tras tomar esta decisión, el brasileño habría puesto el punto de mira en la Premier League, ya que varios equipos ingleses se han interesado por sus servicios, especialmente el Arsenal. Su entrenador, Mikel Arteta, es un fanático del jugador y piensa que su llegada al Emirates Stadium sería muy beneficiosa para el ataque de los londinenses. Aun así, Rodrygo estaría pidiendo un salario desorbitado.

El brasileño está pidiendo un salario muy alto a los equipos interesados

Precisamente, las altas exigencias del delantero sería lo que estaría provocando que su salida se complicara en exceso, ya que el brasileño quiere cobrar mucho, como uno de los mejores atacantes del mundo, sabiendo que en Inglaterra las fichas pueden ser muy altas. Además, el Madrid también exigirá un traspaso muy alto por él, lo que encarecerá seriamente su posible venta este verano.