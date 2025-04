Vinicius llega a las manos con el jugador del Real Madrid que le acusa de no defender

La trágica eliminación del Real Madrid en los cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Arsenal ha caldeado aún más el ambiente en el vestuario del conjunto blanco. Si antes ya era una constante lucha de egos y había muchos problemas entre varios jugadores, ahora la situación irá a peor, ya que muchos compañeros se han enfrentado y se han echado las culpas unos a otros.

Precisamente, uno de los más polémicos y que tiene a medio vestuario en contra, Vinicius, habría llegado a las manos con el futbolista del Madrid que le acusa de no defender: Luka Modric. Tanto algunos jugadores como el staff técnico tuvieron que separarles después de una disputa que tuvieron tras el encuentro, ya que se dijeron cosas desagradables el uno al otro por la eliminación.

Vinicius y Modric se enfrentaron en el vestuario después de la eliminación

El croata volvió a repetirle una y otra vez al brasileño que no tuvo presencia defensiva en el partido y no ayudó al equipo en estas tareas, un motivo por el cual no es la primera vez que ambos futbolistas se enfrentan, ya sea en el campo o dentro del vestuario. El centrocampista, a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido hartando más del delantero por su ineficacia.

Aun así, Vinicius le dejó claro a Modric que él fue de los pocos que puso peligro en el ataque del Madrid e incluso fue el jugador más listo para empatar el encuentro, robando el balón a Saliba, pero no acabó sirviendo de nada. El escarceo que hubo entre ambos fue tan duro que incluso Carlo Ancelotti, que no se encontraba dentro del vestuario, tuvo que entrar a poner paz.

El futuro de ambos jugadores está en duda

Por lo tanto, no parece que sea una situación muy fácil de arreglar y está por ver qué pasara la próxima temporada. El futuro de Vinicius no está asegurado, mientras que la continuidad de Modric tampoco tiene muy buena pinta, teniendo en cuenta que acaba contrato a final de curso y no está nada claro que el Madrid le renueve un año más, como es el deseo del croata.