Vinicius no le dirige la palabra y no es el único en el vestuario del Madrid

Vinicius es uno de los jugadores más importantes en el Real Madrid y, por lo tanto, una voz crucial en el vestuario. El brasileño tiene mucho carácter y es uno de los líderes del grupo, a pesar de que no tenga buena relación con algunos de sus compañeros. Precisamente, uno de los futbolistas que peor lo está pasando ahora mismo en el conjunto blanco, por su poco protagonismo sobre el campo, no se habla con el extremo.

Se trata de Arda Güler, uno de los jugadores que menos minutos le está dando Carlo Ancelotti en las últimas semanas. El turco ha quedado relegado definitivamente al banquillo, y aunque jugó en el último partido de la Copa del Rey, la falta de rodaje le pasó factura y su encuentro no fue nada bueno, por lo que reforzó la teoría del técnico italiano de que no debería estar jugando en estos duelos importantes. Además, tampoco cae bien en el vestuario.

Arda Güler, aislado por Vinicius y más jugadores en el vestuario del Madrid

El centrocampista lleva aislado desde hace tiempo entre sus compañeros y tiene un carácter difícil. Su entorno le ha metido en la cabeza que es un gran jugador y que debería jugar muchos más minutos, por lo que Güler se ha quejado a algunos de sus compañeros por la falta de protagonismo que está teniendo desde principios de año, algo que no ha gustado nada al vestuario.

Precisamente, Ancelotti no está muy contento con cómo está siendo el comportamiento del futbolista en esta situación, ya que está cabreado por no jugar y no se esfuerza tanto en los entrenamientos, algo que el entrenador blanco no soporta. Por eso, hasta que Güler no cambie de actitud y deje de ser alguien tóxico, tanto para el equipo en el terreno de juego como dentro del vestuario, no jugará.

Si Ancelotti continúa, el turco pedirá salir

Aun así, el turco ya ha hablado con Florentino Pérez y le ha comunicado que si el italiano sigue siendo el inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu la próxima temporada, pedirá irse cedido a otro conjunto, preferiblemente español, ya que quiere seguir adaptándose al país y a la Liga. No quiere desvincularse completamente del Madrid y tiene en mente regresar cuando el actual entrenador ya no esté ahí.