Vinicius no quiere ni a Arbeloa ni a Solari en el Real Madrid

La relación entre Vinicius y Xabi Alonso es completamente inexistente desde hace tiempo, por lo que el brasileño está contando las horas para que el tolosarra sea destituido. A pesar de que el técnico ha ganado un poco de confianza con los últimos partidos, su continuidad en el banquillo del Real Madrid es una completa incógnita y ya se están moviendo los hilos para su reemplazo.

Y ahí, el carioca habría dejado claro que no quiere ni a Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Castilla, ni a Santiago Solari, como sustitutos de Alonso en el banquillo del Madrid. Estos dos técnicos serían las opciones internas que estaría promoviendo Florentino Pérez para una solución de la casa, ya que tienen un profundo conocimiento del club y de todo el entorno que se mueve.

Vinicius no quiere ni a Arbeloa ni a Solari para sustituir a Xabi Alonso

Aun así, Vinicius no estaría nada de acuerdo con la llegada de alguno de estos dos, teniendo en cuenta que él ya tiene a su favorito y es un nombre sorprendente. Se trata de Davide Ancelotti, el hijo del actual seleccionador de Brasil y exentrenador del Madrid. El brasileño tiene una fuerte relación con él, forjada durante los años en los que fue el segundo entrenador de su padre.

Por eso, la figura de Davide genera mucha cercanía, confianza y un conocimiento profundo del vestuario hacia el jugador, que ya habría dejado caer su nombre en algunas reuniones con Florentino Pérez. De hecho, el técnico acaba de cerrar su primera experiencia como entrenador en el Botafogo, por lo que ahora mismo estaría libre y disponible para recalar en el Santiago Bernabéu.

El brasileño prefiere el retorno de Davide Ancelotti al Madrid

El presidente ya conoce las intenciones de Vinicius y del vestuario, pero será él quien tenga la última palabra. A día de hoy, Xabi Alonso ha recuperado un poco la confianza del máximo mandatario blanco, pero cualquier próximo tropiezo podría ser definitivo para su destitución y, ahí, está por ver si Florentino hará caso a la plantilla o escogerá las opciones internas que gustan al club.