Vinícius no renueva, Rodrygo se quiere ir y aparece un tercer conflicto en el Real Madrid: podría decir adiós

El verano blanco se complica: mientras Vinícius Júnior retrasa su renovación y Rodrygo Goés expresa su deseo de salir, surge un tercer conflicto en el vestuario: Raúl Asencio podría decir adiós al Real Madrid. Según información reciente, el club ya estudia ofertas por el canterano, incluso desde Arabia Saudí, y Xabi Alonso no lo ve encajable en su nuevo modelo. El joven central fue inscrito en primera plantilla tras destacar con Ancelotti, pero su brutal caída de rendimiento en el Mundial de Clubes le ha pasado factura. Tres errores clave, incluidos penaltis y expulsiones, han destruido la confianza del cuerpo técnico.

Aunque fue renovado hasta 2029 con cláusula de 1.000 millones de euros recientemente, fuentes de dentro del club consideran que no cuenta para Alonso. En consecuencia, el Real Madrid estaría dispuesto a escuchar ofertas y gestionar su salida si llegan propuestas serias. Una situación que se suma a la tensión creada por las posiciones de Vinícius y Rodrygo, ambos en momentos críticos de su carrera blanca.

Tres conflictos paralelos que marcan el verano madridista

Vinícius: el brasileño aún no ha firmado su renovación y su futuro en Valdebebas genera incertidumbre. El club no encuentra acuerdo salarial, mientras el jugador no cierra la puerta a una salida si no ve reconocimiento económico. Rodrygo: ha dejado claro que su protagonismo ha caído tras llegadas como Mastantuono o incorporaciones como Mbappé y Valverde. Ya existe interés externo, y su continuidad dependerá del acuerdo que se alcance o de la afinidad que perciba con el entorno de Xabi Alonso.

Raúl Asencio: otro caso explosivo. Después de irrumpir como uno de los centrales emergentes, su colación de errores le ha convertido en opción para desprenderse del club. Aunque renovado por contrato, no encajaría en la nueva zaga que prioriza experiencia consolidada o promesas como Huijsen o Militao.

Florentino tendrá que apagar tres incendios de alto voltaje

El Real Madrid encara un verano incierto. La combinación de una posibilidad de revolución ofensiva (con Vinícius y Rodrygo en el centro del debate), junto a la situación de un joven defensor en caída libre (Asencio), ha abierto una fase de gestión crítica para Xabi Alonso y Florentino Pérez. Tres focos encendidos en un club que insiste en reforzar sin querer reblandecer los principios del nuevo proyecto: compromiso deportivo, equilibrio generacional y limpieza económica. Si no hay sintonía con el cuerpo técnico, el Madrid no dudará en ejecutar salidas necesarias, aunque generen turbulencia mediática.