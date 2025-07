Florentino Pérez acusa a Dani Ceballos y Raúl Asencio por bajada de rendimiento ante el Dortmund

La victoria del Real Madrid frente al Borussia Dortmund en los cuartos de final del Mundial de Clubes ha dejado heridas abiertas en la cúpula blanca. Florentino Pérez no ha tardado en identificar a los responsables del bajón de rendimiento que se percibió durante el partido, que a punto estuvo de ir a la prórroga, y ha puesto nombre a los señalados: Dani Ceballos y Raúl Asencio.

Ceballos, que no ha terminado de ganarse un sitio estable desde la llegada de Xabi Alonso, estuvo errático y lento en las transiciones. Su falta de chispa fue evidente y su aportación ofensiva resultó nula. En el caso de Raúl Asencio, la preocupación va más allá: es un jugador en el que Xabi ha depositado esperanzas por su juventud, pero que no logra responder en los momentos de máxima exigencia. Ante el Dortmund, perdió numerosos balones, quedó mal posicionado en defensa y fue desbordado físicamente por sus rivales. La falta de ritmo competitivo de ambos ha encendido las alarmas en la directiva blanca, que no entiende como jugadores del primer equipo presentan ese nivel de desgaste en un torneo clave.

Rendimiento bajo y sin fondo físico

El presidente del club considera que ambos futbolistas no dieron la talla física ni táctica en un encuentro que debía ser una demostración de poder internacional. En privado, Florentino ha manifestado su inquietud por la falta de forma de los dos centrocampistas, que se vieron superados por el ritmo y la intensidad del conjunto alemán.

Preocupa en especial el caso de Raúl Asencio, muy señalado en los últimos partidos por Xabi. Ante el Dortmund, perdió numerosos balones, quedó mal posicionado en defensa y fue desbordado físicamente por sus rivales. La falta de ritmo competitivo de ambos ha encendido las alarmas en la directiva blanca, que no entiende como jugadores del primer equipo presentan ese nivel de desgaste en un torneo clave.

Florentino exige soluciones: deben recuperar el nivel

Florentino no ha ocultado su preocupación en la conversación que mantuvo con el cuerpo técnico tras el encuentro. Aunque mantiene su respaldo absoluto a Xabi Alonso, también ha pedido explicaciones por la preparación física del equipo, y en concreto de Ceballos y Asencio. El presidente del Madrid considera que un club de élite no puede permitirse tener futbolistas sin fondo físico en partidos internacionales. Incluso se ha llegado a plantear la posibilidad de reforzar el cuerpo técnico con un nuevo preparador físico de referencia si la situación no mejora.

La dirección deportiva ha transmitido a ambos jugadores que su continuidad en el club depende directamente de su reacción inmediata. Florentino quiere una respuesta rápida y exige que los jugadores estén a la altura del escudo que representan. El mensaje es claro: o recuperan su forma física y competitiva, o se estudiarán salidas en el próximo mercado. Ceballos, con contrato aún en vigor, sabe que se juega su última oportunidad en el Real Madrid. Asencio, por su parte, podría ser cedido para que adquiera minutos y ritmo lejos del Bernabéu.