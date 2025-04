Vinicius no se habla con él y no es el único en el vestuario del Real Madrid

Vinicius es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y uno de los mejores futbolistas del mundo. Sin embargo, el brasileño está cargando de mucha polémica, tanto dentro como fuera del terreno de juego, y su situación en el vestuario es muy complicada, con varios enfrentamientos con sus compañeros. Especialmente, con una de las estrellas del conjunto blanco.

El extremo no se habla con Kylian Mbappé, el gran fichaje del pasado verano y, también, uno de los mejores del mundo. El francés se ha convertido en un ídolo para el madridismo en sus primeros meses en la entidad madrileña y, en algunas ocasiones, ha pasado por delante de Vinicus, ya sea económicamente, con un contrato mayor, o sobre el campo, con un mejor rendimiento que su compañero en ataque.

Vinicius y el clan brasileño no se hablan con Mbappé

Por eso, Vinicius no soporta al atacante y la relación que hay entre ambos es nula. Además, el brasileño también ha animado a sus compatriotas de la selección de Brasil, en que también dejen de hablar al francés por la enemistad que hay entre ambos, por lo que el clan brasileño está pasando de Mbappé en el vestuario y la lucha de egos que existe no se puede calcular.

Las dos estrellas del Madrid no se tragan, y a pesar de que Carlo Ancelotti y Florentino Pérez han intentado poner paz en más de una ocasión, con la ayuda de los capitanes y de los jugadores más importantes del vestuario, la situación no ha cambiado. Fuera de él, todo el mundo intenta hacer ver que se llevan bien y no hay ningún problema, pero dentro, el problema sigue muy caliente.

El entorno del brasileño teme a que escojan a Mbappé antes que a él

En ese sentido, el entorno de Vinicius teme que, al final, el conjunto blanco tenga que decidir entre uno de los dos y sea Mbappé el escogido por parte de la cúpula del club madrileño, ya que el francés es un recién llegado y tendría más cariño y amistad por parte de todo el mundo, mientras que el brasileño siempre se ha visto envuelto en polémicas y trifulcas.