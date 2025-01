Vinicius pide cobrar un euro más que Mbappé para seguir en el Real Madrid

El futuro de Vinicius está siendo un quebradero de cabeza en los despachos del Real Madrid. Aunque el brasileño ha dejado claro que quiere continuar muchos años más en el club blanco, en su entorno hay dudas sobre si el jugador debería o no renovar su contrato, que acaba el 30 de junio de 2027, y abandonar la capital española para ir a otro equipo donde se sienta más querido.

Aun así, las negociaciones entre ambas partes ya se están produciendo y uno de los requisitos que habrían puesto los representantes del futbolista es ser el mejor pagado de la plantilla para dar el sí definitivo a la renovación. Eso significaría cobrar, al menos, un euro más que Kylian Mbappé, que ahora mismo es el que más gana después de su llegada el pasado verano al Santiago Bernabéu.

Vinicius pide ganar más que Mbappé para renovar

El brasileño quiere ser el número uno en todo, tanto futbolísticamente como económicamente, y no soportó el hecho de que Florentino Pérez le diera un mayor contrato al francés. Ya no le gustó su incorporación porque le podía hacer sombra, tanto en el terreno de juego como en el vestuario, y además también le superó en la escala salarial del equipo. Vinicius se enteró y habló con el presidente pidiéndole explicaciones.

Aunque el máximo mandatario blanco le dijo que era algo normal y necesario para conseguir definitivamente el fichaje de Mbappé, al delantero no le convencieron las explicaciones de Florentino y le avisó de que si quería que se quedara, tenía que hacer un gesto claro. Y ese gesto pasa por convertir a Vinicius en el mejor pagado de la plantilla y dejar claro que es el número uno en todos los sentidos.

Las opciones que tiene el brasileño fuera del Madrid

Si finalmente el brasileño no renovara con el conjunto blanco, tendría varias opciones sobre la mesa. Hay dos equipos de la Premier League muy interesados en él, mientras que los rumores sobre un posible desembarco a Arabia Saudí no paran de llegar, con propuestas astronómicas provenientes de la liga saudí. Aun así, el Madrid no aceptaría nunca un traspaso del futbolista y se remitiría a su cláusula de rescisión de 1.000 millones.