Vinícius, plan de fuga del Real Madrid con 2 destinos cerrados si Florentino Pérez no aumenta la oferta

Florentino Pérez está avisado: si no aumenta su contrato, Vinícius Júnior activará un plan de fuga para dejar el Real Madrid. El brasileño no se siente a gusto en el conjunto Merengue y considera que no lo valoran lo suficiente. Por eso, desde su entorno le han dejado claro al presidente que debe poner sobre la mesa una mejora económica acorde al rol que ocupa en la plantilla.

El jugador surgido del Flamengo tiene varias ofertas de la liga saudí, pero en los últimos días han aparecido dos competidores de peso que realmente preocupan a Florentino Pérez. Se trata del París Saint-Germain y Manchester United.

¿Qué hará el Real Madrid?

La carta a favor del conjunto blanco es que Vinícius tiene contrato con el club hasta junio de 2027 y una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, una cifra inalcanzable para varios equipos del fútbol europeo, pero no para los Red Devils o el PSG. De hecho, el empresario catarí Al-Khelaïfi ya está trabajando en la ingeniería financiera necesaria para desembolsar ese dinero y, además, construir un proyecto exclusivamente alrededor de él.

En Manchester, por su parte, prefieren esperar a que la relación entre el Real Madrid y Vinícius se siga deteriorando para luego presentar una oferta importante. En la hoja de ruta del equipo de la Premier League, sin embargo, primero figura el nombre de Rodrygo Goes.

Vinícius no está cómodo

La llegada de Kylian Mbappé ha generado un verdadero cimbronazo dentro de la plantilla Merengue. La realidad es que Vinícius no estaba dispuesto a ceder protagonismo en el campo de juego por la incorporación del francés. Por si fuera poco, el entrenador Carlo Ancelotti todavía no ha definido su posición dentro del sistema de juego, y el equipo está pagando las consecuencias.

Vinícius siente que esos cambios han dejado al Real Madrid en una situación de extrema vulnerabilidad, como quedó evidenciado en el partido de Champions League frente al Liverpool en Anfield. El brasileño no pudo ser de la partida debido a una lesión, lo que dejó en claro que, sin él, el ataque del equipo no fluye.