Vinicius rechaza al PSG, pero mantiene dos negociaciones en Europa, mientras pide 30 millones al Real Madrid

La renovación de Vinicius sigue siendo uno de los temas más calientes encima de la mesa para el Real Madrid. Las negociaciones para ampliar el contrato del brasileño siguen estancadas por el alto precio que pide el jugador para renovar, con un aumento de ficha considerable de 30 millones de euros netos, una cantidad que Florentino Pérez no está dispuesto a pagar, de momento.

Por eso, y mientras siguen las conversaciones, los representantes del delantero también están manteniendo dos negociaciones en Europa por si finalmente el futbolista no se quedase. La prioridad sigue siendo la de quedarse al más alto nivel en el fútbol europeo, por lo que la opción de Arabia Saudí estaría completamente descartada, al menos para los próximos años, no para el final de su carrera.

Vinicius mantiene negociaciones con otros clubes de Europa

En ese sentido, Vinicius habría rechazado al PSG, ya que aunque son los recientes campeones de Europa, quiere seguir jugando en una liga competitiva, por lo que tiene los ojos puestos en la Premier League. Dos de los conjuntos más importantes, como Manchester United y Chelsea, ya estarían presionando para poder hacerse con sus servicios si acaba abandonando el Madrid.

Aun así, parece complicado que, de momento, el brasileño pueda aterrizar en un club como el de Old Trafford, teniendo en cuenta que no juegan competiciones europeas y están a la deriva. Por otra parte, el Chelsea ya se está recuperando de los malos últimos años y parece que podría ser una buena opción para Vinicius, pero tampoco sería de sus más altas preferencias, ya que no se sitúa aún entre los más grandes de Europa.

El brasileño quiere renovar con el Madrid

Eso sí, la prioridad absoluta del futbolista, a día de hoy, sería la de renovar con el Madrid y quedarse muchos años más jugando en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, si finalmente las negociaciones no salen bien y no se llega a un acuerdo, Vinicius ya se está cubriendo las espaldas por si tuviera que marcharse del conjunto blanco a partir del 30 de junio de 2027, cuando se le acaba su vínculo.