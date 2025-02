Vinicius se ha quejado a Ancelotti de Dani Ceballos

Vinicius es considerado uno de los mejores jugadores del mundo, pero el brasileño está empezando a crear problemas dentro del vestuario del Real Madrid. Algunos futbolistas están comenzando a hartarse del comportamiento tóxico que está demostrando el delantero en cada partido sobre los terrenos de juego y la situación está descontrolándose cada vez más, teniendo en cuenta que su futuro en el conjunto blanco también está en duda.

Además, el brasileño tampoco se siente a gusto sobre el césped y, de la misma manera que algunos compañeros le han atacado, él también lo está haciendo. El extremo se ha quejado a Carlo Ancelotti de que Dani Ceballos, uno de los centrocampistas clave para el técnico italiano desde hace un par de meses, le ignora en el campo y prefiere jugar con otros compañeros antes que con él.

Vinicius se queja de que Ceballos le ignora en el campo

Precisamente, en el penúltimo partido de Liga, jugado contra el Espanyol, esta situación se pudo ver perfectamente. Vinicius estuvo prácticamente todo el encuentro quejándose del andaluz, diciéndole a Ancelotti que siempre jugaba por la derecha, donde estaba Rodrygo, y no jugaba con él, en la izquierda. El atacante le pidió explicaciones a su técnico en reiteradas ocasiones y el propio italiano recomendó a Ceballos que jugara con Vinicius.

Aun así, el centrocampista tampoco hizo caso a su entrenador y no buscaba con facilidad al brasileño, ya que no cae bien en el vestuario y prefiere jugar con otros compañeros. Esto enfadó mucho al jugador, que también se quejó de Fran García, su lateral, cuando en alguna ocasión no le dio la pelota en condiciones, a pesar de que estaba cubierto por varios rivales.

El vestuario, harto de la toxicidad del brasileño

Estas quejas han ido agotando la paciencia de sus compañeros, tanto dentro como fuera del campo, y la situación en el vestuario con Vinicius está llegando a un punto límite. Algunos futbolistas están muy hartos de la toxicidad que desprende el brasileño y han pedido medidas a las altas esferas para que esto cambie, ya que no pueden aguantar más las tonterías del atacante.