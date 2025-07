Vinicius se ha quejado a Xabi Alonso que el Real Madrid jugó con 10 contra el PSG

Vinicius fue uno de los jugadores que acabó señalado en la goleada sufrida contra el PSG en las semifinales del Mundial de Clubes. A pesar de que el partido del brasileño no fue nada bueno, ya que estuvo prácticamente desaparecido sobre el terreno de juego, el atacante no dudó en quejarse a Xabi Alonso del pésimo nivel de uno de sus compañeros, pidiéndole al entrenador que no juegue más.

Se trata de Antonio Rüdiger, uno de los centrales del equipo que acabó en el punto de mira por su grave error en el segundo gol de los franceses. El alemán perdió un balón clamoroso en campo propio que sirvió para que Ousmane Dembélé se plantara solo delante de Thibaut Courtois y lo batiera a placer para aumentar la diferencia en el marcador, perjudicando claramente los intereses del Madrid.

Vinicius se ha quejado a Xabi Alonso de Antonio Rüdiger

Por eso, jugadores como Vinicius o incluso otros dentro del vestuario han quedado hartos del pobre nivel que ha demostrado el defensa, tanto en este Mundial de Clubes como en los últimos partidos de la anterior temporada. De hecho, algunos creen que ya no tiene lo que se necesita para continuar jugando en el Madrid y ser considerado uno de los líderes de la retaguardia, como lo era anteriormente.

Las lesiones que ha sufrido Rüdiger y su polémico comportamiento han provocado que varios futbolistas se hayan distanciado de él en el vestuario, hartos de tener que aguantar sus bromas y, últimamente, de tener que corregir sus errores en el terreno de juego. Por eso, un peso pesado como Vinicius se ha quejado directamente a Alonso de que jugar con él es hacerlo con un futbolista menos en el campo.

El alemán podría acabar saliendo del Madrid

Además, desde los despachos madrileños ya se están planteando una posible salida del alemán si se cumplen las condiciones. Algunos equipos de Arabia Saudí han llamado a la puerta del central y estarían dispuestos a pagarle mucho dinero, pero el jugador solo se iría si el Madrid le diese la carta de libertad, algo que de momento no se contempla.