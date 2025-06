Vinícius se niega a correr y defender como pide Xabi Alonso si Mbappé no hace lo mismo

La convivencia entre grandes estrellas nunca ha sido fácil en un vestuario de alto voltaje como el del Real Madrid. Desde que Xabi Alonso asumió el cargo de entrenador, una de sus primeras exigencias fue clara: todos deben correr, presionar y defender, sin importar el nombre en la camiseta. Sin embargo, Vinícius Júnior ha alzado la voz en el vestuario, dejando clara su postura: no está dispuesto a asumir más sacrificios defensivos si su nuevo compañero, Kylian Mbappé, no hace lo mismo.

En parte, la rivalidad viene de tiempo atrás. Vinícius sentía que había logrado consolidarse como la estrella del Real Madrid tras la marcha de Benzema, y la llegada de Mbappé, con salario récord, trato diferencial y foco mediático absoluto, ha supuesto un golpe a ese estatus. Aunque no lo ha dicho públicamente, el brasileño se siente desplazado, y eso se traduce en su actitud dentro del campo.

Vinícius se rebela: No correrá si no lo hace Mbappé

Fuentes internas del club señalan que el brasileño no ha recibido con entusiasmo las indicaciones de Xabi Alonso, especialmente cuando se le exige regresar en cada jugada para ayudar en defensa. “¿Y Mbappé qué? ¿Él no tiene que correr?”, habría respondido Vinícius en una de las sesiones a puerta cerrada. Para él, la igualdad de trato es fundamental, y considera que, si el francés goza de privilegios, no está dispuesto a ser el único en asumir tareas que “no le corresponden”.

El cuerpo técnico, por su parte, intenta calmar las aguas. Alonso valora a Vinícius como una pieza vital, pero no cede en su idea de equipo: todos deben comprometerse. El técnico vasco ya ha transmitido que no habrá “intocables”, aunque con Mbappé en el foco mediático, mantener ese principio se antoja complicado.

Relación fría y competencia silenciosa

La tensión entre Vinícius y Mbappé no es nueva, aunque la llegada del francés al vestuario blanco la ha agudizado. Desde fuera, ambos mantienen un discurso diplomático, pero dentro del grupo hay señales claras de distancia. Las bromas son escasas, las conversaciones mínimas, y en los entrenamientos, rara vez se busca la conexión natural que debería existir entre dos cracks de nivel mundial.

Desde la dirección deportiva se insiste en que ambos pueden coexistir y brillar juntos, pero el vestuario es un hervidero de egos. Si Alonso no logra equilibrar los roles y comprometer a ambos por igual, esta bomba de relojería puede explotar en cualquier momento. La temporada apenas empieza, pero el primer gran conflicto ya está sobre la mesa.