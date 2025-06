Bellingham y Vinícius, protagonistas de la trifulca en el Real Madrid

Ha arrancado el Mundial de Clubes, y el primer partido de la era Xabi Alonso no empezó como se esperaba. Los blancos no pudieron pasar del empate a 1 gol ante en Al-Hilal de Arabia Saudí, y entrenado por el ex del Inter de Milán, Pipo Inzagui.

El duelo fue de mayor control de los saudíes que con Cancelo y Malcom, ex del Barça, en el campo le pusieron muy difíciles las cosas al Real Madrid hasta el punto de que el control fue del equipo de Oriente Próximo. El equipo de Alonso fue un caos en cuanto a juego, y unido al mal estado físico, provocó reyertas entre algunos jugadores. La más fuerte entre dos enemigos íntimos como Bellingham y Vinicius.

Bronca entre Bellingham y Vinícius Júnior, dentro y fuera del campo

Es sabido por todos que la relación entre ambos está en la cuerda floja después de la temporada que acaba de terminar. Pero, parece que el Mundial de Clubes no ha invertido la dinámica. Ambos jugaron un partido muy discreto. Vinícius apenas aportó desborde y desequilibrio, sin brindar asistencias de gol como nos tenía acostumbrados.

Bellingham, por su parte, no estuvo nada fino en el centro del campo. Muy pocas apariciones y erráticas. Está muy lejos del Bellingham de hace dos temporadas. Y allí empezaron los reproches entre ambos por la falta de solidaridad defensiva a Vinícius, y por la falta de balones filtrados a los delanteros y llegada de segunda línea del internacional inglés.

Belligham abroncó a Vinicius en la prórroga del Atlético Real Madrid de Champions

Durante la primera parte de la prórroga, Vinicius perdió un balón pegado a la banda izquierda tras una mala decisión. Pero hasta ahí todo bien. El problema llegó cuando el jugador brasileño, lejos de levantarse para seguir disputando el balón, se quedó en el suelo reclamando una supuesta falta que no parecía existir.

La pasividad del brasileño a la hora de defender provocó un contraataque del Atlético de Madrid y Jude Bellingham tuvo que realizar un sobreesfuerzo para interrumpir la jugada, arriesgando a recibir una tarjeta amarilla, aunque resolvió sin cometer infracción. En ese momento el inglés estalló de rabia contra Vinícius y no dudo en abroncarle airadamente para que cambiara su actitud. Por su parte, el jugador brasileño, lejos de reconocer su error, miró al banquillo justificando lo ocurrido por la no señalización de una falta.