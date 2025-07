Vinícius tiene más que palabras con dos jugadores del Real Madrid

Vinícius Júnior, uno de los líderes ofensivos del Real Madrid, no ha dudado en levantar la voz dentro del vestuario blanco tras varios partidos en los que, según fuentes internas del club, ha notado una actitud preocupante por parte de dos compañeros clave: Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold. El brasileño, conocido por su carácter competitivo y su implicación en cada encuentro, ha protagonizado recientes tensiones con ambos futbolistas por considerar que no están ofreciendo su máximo esfuerzo en el terreno de juego.

Según se ha filtrado desde Valdebebas, los roces comenzaron tras un partido del Mundial de Clubes, donde Vinícius terminó visiblemente frustrado por la falta de intensidad defensiva de Bellingham, a quien reprochó no retroceder con rapidez en las transiciones rivales. ''Si no defendemos todos, esto se rompe'', habría dicho el brasileño en el vestuario tras el encuentro. Aunque la discusión no pasó a mayores en ese momento, el malestar quedó latente.

Malestar en el vestuario: Vinícius exige compromiso total a Jude y Arnold

Días después, una situación similar ocurrió con Alexander-Arnold, cuya llegada al club ha sido vista con recelo por varios veteranos. El lateral inglés, de perfil más ofensivo que tácticamente riguroso, ha sido señalado por su relajación en jugadas clave. Vinícius no dudó en encararlo verbalmente durante una sesión de entrenamiento, en la que dejó clara su opinión: todos deben correr, presionar y pelear los 90 minutos, sin excepción. La tensión, según testigos, se palpaba en el ambiente.

Xabi quiere evitar que estas diferencias personales escalen y condicionen el ambiente en un vestuario que aún se está adaptando a una nueva era tras la salida de Ancelotti. Por ahora, no se contemplan sanciones ni decisiones disciplinarias, pero sí se ha establecido una línea de trabajo basada en la meritocracia y la implicación constante.

Xabi Alonso media: quiere evitar fracturas en el equipo

Consciente de que este tipo de fricciones pueden afectar la armonía del grupo, Xabi Alonso ha intervenido rápidamente. El técnico no quiere que se repitan dinámicas del pasado, en las que los egos y las preferencias personales provocaron divisiones internas. En una reunión privada con Vinícius, el entrenador valoró su compromiso, pero también le pidió contención y liderazgo constructivo. A su vez, mantuvo conversaciones individuales con Bellingham y Alexander-Arnold, dejando claro que, en su Real Madrid, el sacrificio colectivo es innegociable.

El caso Vinícius-Bellingham-Arnold deja clara una cosa: el brasileño, además de talento, está dispuesto a ejercer un rol de liderazgo y exigir lo mismo a sus compañeros. El Madrid, ahora más que nunca, necesita unidad dentro y fuera del campo. Y más, ante el inminente choque contra el PSG en las semifinales del Mundial de Clubes.