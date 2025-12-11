Vinicius, totalmente señalado en el vestuario del Real Madrid

Vinicius volvió a tener un nivel muy cuestionable en el partido entre el Real Madrid y el Manchester City, correspondiente a la jornada seis de la fase de liga de la UEFA Champions League. El brasileño estuvo muy fallón, tanto de cara a portería como con las asistencias hacia sus compañeros, lo que le acabó costando escuchar algunos pitos de la afición del Santiago Bernabéu.

El carioca fue la gran referencia en ataque del conjunto blanco desde el inicio por la suplencia de Kylian Mbappé, teniendo en cuenta que el francés tenía molestias físicas. A pesar de que en los primeros minutos tuvo un inicio electrizante e incluso forzó un penalti, aunque luego la falta fue fuera del área, la realidad es que estuvo muy desaparecido el resto del partido y no dio la talla.

Vinicius quedó señalado en el vestuario del Madrid tras su partido ante el City

Falló un gol que parecía fácil tras un gran centro de Rodrygo Goes y, además, en ocasiones claras para el Madrid, sus pases no fueron lo suficientemente buenos para que llegaran a sus compañeros, lo que provocó que la afición le silbara, hartos de su pésimo nivel. Además, este rendimiento también hizo que Vinicius quedara totalmente señalado dentro del vestuario del equipo.

Algunos jugadores le recriminaron esta actitud al extremo, ya que, en principio, tenía que ser el líder en el terreno de juego, pero fue todo lo contrario. No presionó, no ayudó en defensa y, además, estuvo muy fallón con el balón en los pies, por lo que su rendimiento sobre el césped fue paupérrimo, lo que comportó que sufriera críticas tras el encuentro en el vestuario de algunos pesos pesados.

El brasileño tuvo un nivel paupérrimo en el terreno de juego

Vinicius no acaba de estar bien valorado dentro del equipo y varios futbolistas están hartos del comportamiento tóxico que desprende en cada partido. Además, si no ayuda en cuestiones defensivas y el nivel que demuestra sobre el campo es bajo, la situación se calienta aún más, como pasó tras el encuentro ante el City, con algunos reproches de varios jugadores hacia él.