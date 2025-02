Vinícius utiliza al Manchester United para mejorar el sueldo de Mbappé

El futuro de Vinícius Junior en el Real Madrid es una verdadera incógnita. El futbolista brasileño no se siente cómodo en el club blanco debido a diversas situaciones ocurridas tanto dentro como fuera del campo que han generado un quiebre con el resto de sus compañeros. En concreto, están cansados de su temperamento y le piden que no reaccione tan fácilmente ante las provocaciones de los rivales. Estos comentarios no le han agradado y ponen en duda su continuidad en el equipo.

Por su parte, desde el entorno de Vinícius se contactaron con Florentino Pérez para notificarle sobre una nueva oferta del Al Ahly por 350 millones de euros y un interés concreto del Manchester United. Al presidente no le cayó para nada bien esta comunicación y entiende que se trata de una maniobra para que el jugador se convierta en el mejor pago de la plantilla, incluso por encima de Kylian Mbappé.

¿Lo quiere el Manchester United?

Medios ingleses aseguran que la directiva de los red devils trabaja en un plan para tratar de convencer a Vinícius. Aunque tiene contrato hasta junio de 2027 con una cláusula de 1.000 millones de euros, el gran objetivo del club inglés es hacer un intento cuando finalice la temporada 2026. Entienden que, si el brasileño no renueva su contrato, el Real Madrid se verá obligado a negociar para evitar que se marche libre.

Además de una importante suma de dinero, el Manchester United puede ofrecerle algo aún más valioso al brasileño: ser la estrella del equipo. Con Mbappé en el campo, Vinícius sabe que ya no es el único referente del ataque, como lo fue la temporada pasada. De hecho, su cuota goleadora se vio afectada por la presencia del francés, y en su círculo íntimo ha manifestado que cree que esto podría perjudicarlo en la carrera por el Balón de Oro 2025.

Interés de Arabia Saudí

Carlo Ancelotti fue consultado en la última rueda de prensa sobre el interés de un equipo de la liga saudí para fichar a Vinícius. El italiano, un amante del fútbol clásico, destacó el crecimiento de esa competencia, pero cree que el joven de 24 años seguirá siendo blanco por varios años más.

"Lo que me consta a mí, que tengo información directa del jugador, es que está muy feliz aquí y quiere hacer historia en el Real Madrid", sentenció.