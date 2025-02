Mbappé presiona para que el Real Madrid no retenga a Vinícius

Casualidad o no, los mejores partidos de Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid han sido aquellos en los que Vinícius no estuvo en el once inicial por lesión o suspensión. El francés se lo ha manifestado a Carlo Ancelotti en varias ocasiones: por sus características de juego, necesita libertad para moverse por todo el frente de ataque y no ser alineado como centrodelantero. Cada vez que integró el tridente con Vini y Rodrygo, Mbappé desobedeció las instrucciones de su entrenador, desplazándose tanto por la izquierda como por la derecha para tener más contacto con el balón.

Después de un largo período de adaptación, Mbappé ha mejorado considerablemente su cuota goleadora, pero aún está lejos de ser el futbolista capaz de quebrar defensas con un regate o un pique corto. En este sentido, el francés considera que Ancelotti debería modificar el sistema de juego para aprovechar al máximo su potencial y, por ende, sus aportes al equipo.

Lo buscan de Arabia

En los últimos días han resurgido los rumores de que el Al Ahly de la liga saudí ha vuelto a la carga por la ficha de Vinícius. En esta ocasión, se habla de una oferta superior a los 350 millones de euros, lo que sería el fichaje más caro de la historia del fútbol.

Desde el entorno del brasileño no ha habido declaraciones al respecto, lo que genera incertidumbre en la directiva del Real Madrid, especialmente en Florentino Pérez. Es que los árabes cuentan con los fondos suficientes para pagar la cláusula de salida de 1.000 millones de euros, si el extremo decide emigrar a Arabia Saudí.

Ancelotti lo niega

El técnico italiano fue consultado en rueda de prensa sobre la última oferta de los clubes árabes y le restó importancia. Con una visión clásica del fútbol y sin darle demasiadas vueltas al asunto, Ancelotti cree que Vini se quedará en el club para hacer historia.

"Lo entiendo todo, en el fútbol lo entiendo todo. También entendí cuando Toni Kroos quiso retirarse. Y solo unos pocos lo hicieron. Estas decisiones son individuales. Pero ya lo dije: lo veo feliz, con ganas de quedarse aquí y ganar títulos con el Real Madrid. Creo que elegirá la gloria", declaró.