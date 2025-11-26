Klopp pide tres fichajes y cuatro salidas a Florentino Pérez para sustituir a Xabi Alonso

Xabi Alonso está siendo muy cuestionado en el banquillo del Real Madrid. El equipo no juega a nada y, además, el tolosarra ha perdido a gran parte del vestuario. Por eso, una destitución ya no está descartada y, ahí, entraría Jürgen Klopp, quien sería el elegido por parte de Florentino Pérez para sustituir al vasco. Aun así, el alemán llegaría al Santiago Bernabéu con exigencias encima de la mesa.

Klopp habría pedido, a partir de sus representantes en los primeros contactos preliminares que se habrían hecho, tres fichajes y cuatro salidas para sustituir a Alonso. Eso sí, el entrenador tiene claro que todo este plan solo se produciría a partir del próximo verano, ya que sería algo imposible hacerlo en el mercado de fichajes de invierno, del próximo enero, a mitad de curso.

Klopp quiere una revolución en la plantilla para entrenar al Madrid

El alemán querría cambios significativos en la plantilla y está dispuesto a aceptar la posible oferta de Florentino, siempre y cuando le hagan caso en la planificación de la plantilla, algo que en el Madrid siempre ha sido muy complicado y los técnicos han tenido que luchar mucho para que se les hiciera caso, teniendo en cuenta el poder del presidente y de la dirección deportiva.

A partir de ahí, Klopp quiere reforzar líneas como la defensa y el centro del campo, posiciones que cree que son débiles en el conjunto blanco, así como echar a jugadores con los que supuestamente no contaría y que serían un lastre para él en el Madrid. Alguna de ellas sí que se podría producir en el próximo mercado de invierno, pero lo importante se haría en verano.

Xabi Alonso está cada vez más en la cuerda floja

Por lo tanto, está por ver si finalmente Alonso será destituido en las próximas semanas. El tolosarra se la juega en los dos siguientes partidos, primero ante el Olympiacos en la UEFA Champions League y luego contra el Girona en la Liga. En caso de no conseguir la victoria en ellos, Florentino podría decidir echar finalmente al técnico y llamar a alguien como Klopp para reconducir la situación.