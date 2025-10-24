Vinicius y Mbappé cenan juntos en La Finca para firmar la paz antes del Clásico

Vinicius y Kylian Mbappé son dos de los jugadores más importantes del Real Madrid. Aunque su relación, tanto dentro como fuera del terreno de juego, no es la mejor, ambos están intentando limar asperezas, especialmente de cara al Clásico de Liga de este domingo contra el FC Barcelona. Por eso, se reunieron para cenar juntos en La Finca para firmar la paz antes del encuentro.

Lo hicieron en un conocido restaurante de la prestigiosa urbanización, y además de ellos dos, también estuvieron otros jugadores del conjunto blanco que quisieron reunirse para hacer piña antes de este Clásico tan importante. Lo más crucial fue esta reunión entre el brasileño y el francés, dos piezas fundamentales en los esquemas del Madrid, ya que el equipo los necesitan.

Vinicius y Mbappé cenaron juntos para firmar la paz antes del Clásico

Esto es un cambio significativo respecto a la última vez, ya que hace tiempo, Mbappé ya organizó otra cena en La Finca, pero se decidió no invitar a Vinicius, teniendo en cuenta que la relación entre ambos era inexistente. Ahora, sí que se ha decidido hacerlo para firmar la paz definitiva, algo que ayuda, y mucho, a los intereses del Madrid de cara a los próximos partidos, como el Clásico.

El francés sabe que se ha convertido en la primera espada del Madrid y en el jugador más importante del equipo, pero quiere que el brasileño también se sienta a gusto, a pesar de que le ha robado el rol de estrella número uno que tenía de antaño en el conjunto blanco. Con sus galones, el internacional con Francia quiere que todos los futbolistas de la plantilla estén bien con él.

Los jugadores del Madrid confían en ganar el partido contra el Barça

Los jugadores del Madrid saben que el encuentro contra el Barça será muy complicado, pero creen que podrían hacerle daño al conjunto azulgrana, especialmente en defensa, ya que la zaga culé es muy débil. A pesar de que los madrileños no han demostrado un gran juego sobre el césped, confían en sus posibilidades para poder salir del Clásico con un gran resultado a sus espaldas.