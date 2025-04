Xabi Alonso apalabra dos fichajes que no querían ir al Real Madrid con Ancelotti

Xabi Alonso es el principal candidato de Florentino Pérez para suceder a Carlo Ancelotti en el Real Madrid. El italiano está siendo muy criticado esta temporada por el rendimiento que está dando el equipo y por algunas decisiones que ha tomado, por lo que este podría ser su último año en el banquillo del conjunto blanco, a pesar de que aún le queda un año más de contrato.

Por eso, el actual entrenador del Bayer Leverkusen ya estaría diseñando una hoja de ruta para cuando llegue al Santiago Bernabéu y habría apalabrado dos fichajes que, en el caso de que Ancelotti hubiese continuado dirigiendo al Madrid, no hubiesen llegado a la disciplina madrileña. Alonso ya ha avisado que son dos jugadores de su actual equipo y que le podrían ir muy bien a la entidad blanca.

Xabi Alonso podría llegar al Madrid con los fichajes de Tah y Wirtz

Se trata de Jonathan Tah y Florian Wirtz. Aunque el central tenía su fichaje apalabrado por el FC Barcelona, el conjunto azulgrana tiene muchas dudas acerca de su encaje en el equipo y en el overbooking que tienen en defensa, por lo que tanto el alemán como sus representantes están mirando otras opciones y Alonso le habría prometido su fichaje por el Madrid para reforzar la defensa, una posición muy necesaria.

Por otra parte, la gran incorporación del combinado blanco de cara al próximo verano sería Wirtz, la estrella del Bayer Leverkusen que, precisamente, dirige el técnico vasco. El tolosarra quiere a su mejor jugador en el Madrid y le habría asegurado que sería un futbolista fijo en su once titular y una de las piezas claves del futuro de la entidad madrileña, por lo que sería muy importante de cara a los próximos años.

Los dos alemanes no quieren ser entrenados por Ancelotti

Si finalmente Ancelotti se quedara, es bastante probable que estos dos futbolistas no fichen por el Madrid. Tah no está convencido del todo de la planificación defensiva del italiano, mientras que Wirtz no confía en él por el simple hecho de que no le da muchas oportunidades a los jugadores más jóvenes.