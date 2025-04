Ancelotti cree que ha bajado el rendimiento porque tiene un acuerdo cerrado para salir del Real Madrid

El Real Madrid está viviendo una temporada complicada. A pesar de que aún opta a todos los títulos posibles, luchando por la Liga, en cuartos de final de la Champions y en la final de la Copa del Rey, los problemas que ha tenido el equipo, tanto dentro como fuera del terreno de juego, especialmente en el vestuario, están afectando al rendimiento de algunos de los jugadores.

Además, Carlo Ancelotti tiene dudas respecto al nivel que ha demostrado un futbolista, y cree que ha bajado su rendimiento porque tendría un acuerdo cerrado para salir del Madrid el próximo verano. Se trata de David Alaba, uno de los defensas que ha tenido graves problemas con las lesiones y que ha vuelto este curso después de haber estado de baja mucho tiempo.

Alaba podría abandonar el Madrid el próximo verano

A pesar de que el contrato del canadiense acaba el 30 de junio de 2026, la intención del jugador sería la de marcharse del Santiago Bernabéu el próximo verano, teniendo en cuenta que ya no está al mismo nivel que cuando llegó y que su titularidad, ya sea con el técnico italiano o con otro entrenador, no la tendrá asegurada. Con la vuelta de Éder Militão y el posible fichaje de un central, Alaba lo tendría crudo para ser un fijo en el once.

Por eso, el futbolista habría puesto sus ojos en Arabia Saudí, ya que algunos equipos de la liga le habrían ofrecido mucho dinero para que terminara su carrera en la creciente competición. Aunque en un principio el canadiense había rechazado esa posibilidad, especialmente el pasado verano y a inicios de la presente temporada, el desarrollo de esta y su nivel le habrían hecho cambiar de opinión.

El canadiense podría salir con la carta de libertad

Si así es el caso, el Madrid no pondrá ninguna pega a la salida del jugador, ya que su salario es elevado y su rendimiento, después de haber vuelto de lesión, ha dejado mucho que desear. Por lo tanto, si Alaba pide salir, el conjunto blanco le abrirá la puerta de salida e incluso lo haría con la carta de libertad, a pesar de que le quedará un año más de contrato el próximo verano.