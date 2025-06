Xabi Alonso baja el pulgar en el Mundial de Clubes y le explica que no puede continuar en el Real Madrid

Xabi Alonso está viviendo sus primeros partidos dirigiendo al Real Madrid en el Mundial de Clubes. Después de haber jugado los tres primeros encuentros y haberse clasificado para los octavos de final de este nuevo torneo de la FIFA, el tolosarra ya parece tener claro el futuro que podrían tener algunos de los jugadores con los que no cuenta demasiado de cara a la próxima temporada.

Uno de ellos podría ser Dani Ceballos, uno de los centrocampistas del equipo que no está teniendo demasiados minutos con el técnico. En su debut no jugó nada, mientras que en el segundo y en el tercero ha jugado media hora y poco más de un cuarto de hora respectivamente, minutos que no reflejan en absoluto las oportunidades que tuvo el andaluz a lo largo de la temporada.

Xabi Alonso le ha explicado a Dani Ceballos que no contará mucho con él

Aunque empezó en el ostracismo absoluto con Carlo Ancelotti, Ceballos acabó convirtiéndose en una pieza clave en la medular del italiano en el segundo tramo del curso. Sin embargo, la llegada de Alonso ha provocado un cambio en ese sentido y el sevillano ha dejado de ser una pieza fija en las alineaciones, quedando relegando al banquillo sin tener opciones de ser titular.

Por eso, en el club no descartan en absoluto que el jugador acabe saliendo o incluso que él mismo pida salir si ve que su rol con el tolosarra va a disminuir en exceso. De momento, el entrenador ya le ha bajado el pulgar en el Mundial de Clubes y ha avisado que no contará demasiado con él, por lo que es posible que, finalmente, una vez acabe el torneo, se le comunique que no puede continuar.

El andaluz podría acabar marchándose del Madrid este verano

Aun así, el Madrid siempre ha jugado mejor con Ceballos en el terreno de juego, como se ha visto a lo largo de la temporada, por lo que podría producirse una nueva remontada del andaluz con Alonso, como ya pasó con su predecesor, convirtiéndose otra vez en una pieza indispensable en los onces. De momento, no está teniendo las oportunidades necesarias con el nuevo técnico.