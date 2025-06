Dani Carvajal, su mejor amigo en el Real Madrid, le aconseja que se vaya porque con Xabi Alonso no jugará

Dani Carvajal es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y uno de los pesos pesados del vestuario. A pesar de que la próxima temporada podría perder protagonismo por la llegada de Trent Alexander-Arnold y porque volverá de la grave lesión de rodilla que sufrió el año pasado, el lateral sigue siendo alguien imprescindible y da consejos a sus compañeros más cercanos.

De hecho, el madrileño le habría aconsejado a su mejor amigo dentro del vestuario que lo mejor para él sería que se marchara del conjunto blanco porque no jugará nada con Xabi Alonso. Se trata de Dani Ceballos, uno de los centrocampistas del equipo que podría ver como su rol en el Madrid disminuye tras el cambio por el tolosarra en el banquillo y sus gustos para el terreno de juego.

Dani Carvajal le ha recomendado a Dani Ceballos que se vaya del Madrid

El andaluz no ha empezado con buen pie bajo las órdenes del nuevo entrenador, teniendo en cuenta que no jugó ni un minuto en el debut del Madrid en el Mundial de Clubes y en el segundo encuentro solo jugó media hora. Para Alonso, Ceballos no es titular indiscutible como sí que lo fue en el segundo tramo de la temporada con Carlo Ancelotti, por lo que podría plantearse su futuro.

La competencia que hay en el centro del campo es feroz y parece que el sevillano será uno de los sacrificados por parte del técnico respecto a la cantidad de minutos que pueda tener a lo largo de la temporada. Futbolistas como Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham o incluso el joven Arda Güler podrían estar por delante de él en los esquemas de Alonso.

El centrocampista no acaba de contar para Xabi Alonso

Por lo tanto, Ceballos podría decidir marcharse del Madrid este mismo verano si ve que sus opciones de juego caerán en picado con el tolosarra en el banquillo. El Mundial de Clubes será clave para conocer las intenciones reales del entrenador y, si se cumplen los peores pronósticos, pedirá salir para seguir creciendo futbolísticamente en otro equipo donde pueda tener más protagonismo.