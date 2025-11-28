Xabi Alonso castiga a Bellingham sin jugar

El Real Madrid consiguió una victoria sufrida ante el Olympiacos en el partido correspondiente a la quinta jornada de la UEFA Champions League. Una de las noticias destacadas fue la suplencia de Jude Bellingham, ya que, como aseguró Xabi Alonso en la rueda de prensa previa, el centrocampista tenía algunas molestias físicas. Aun así, la historia no se la acaban de creer.

Según medios de comunicación y periodistas, como Alfredo Relaño, la versión oficial de que el inglés padecía una sobrecarga en el sóleo no era fiable. A pesar de que el Madrid iba ganando 2-4, Bellingham entró en la última media hora de encuentro, una situación extraña, teniendo en cuenta que, si tenía molestias, no debería haber entrado con el equipo ganando.

Aseguran que Xabi Alonso castigó a Jude Bellingham ante el Olympiacos

Por eso, algunos creen que esto fue un castigo de Xabi Alonso hacia Bellingham, que lo dejó sin jugar la primera hora de partido por algún acto de indisciplina y se quiso tapar como unas molestias físicas para evitar más polémicas, ya que el tolosarra está viviendo una situación muy complicada y lo normal es que no quisiese más ruido a su alrededor si se destapase la historia.

El hecho de que una estrella como el inglés haya sido castigada por el técnico sería algo que podría echar más leña al fuego al incendio que ya hay en la entidad madrileña. Por eso, algunos periodistas como Relaño creen que hay "gato encerrado" y han querido tapar que Alonso haya castigado a Bellingham por alguna razón que, de momento, no ha salido a la luz en los últimos días.

En un principio, el centrocampista inglés tenía molestias físicas

Además, y quién sabe si afectado por esta posible lesión, Bellingham no acabó de brillar en el terreno de juego y su rendimiento sobre el césped hace tiempo que ha despertado algunas dudas en torno a su figura. La realidad es que hace un partido bueno y, luego, tres de malos, lo que está provocando que le lluevan algunas críticas contundentes por el nivel que está mostrando en el campo.