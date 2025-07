Xabi Alonso coloca a cuatro jugadores del Real Madrid en la lista negra a mes y medio del cierre del mercado

A poco más de seis semanas para que finalice el mercado estival, Xabi Alonso ha puesto en su lista negra a cuatro futbolistas que no entran en su proyecto deportivo. Desde el primer día, dejó claro que su modelo exige consistencia, entrega y adaptación al juego colectivo. Los señalados son Rodrygo Goes, Dani Ceballos, Fran García y Brahim Díaz, todos en zona de salida si no se produce ninguna sorpresa.

Rodrygo, pese a haber sido pieza clave en años anteriores, ha perdido protagonismo en ataque con la llegada de Mbappé y Vinícius. Las fuentes indican que Alonso ve en él irregularidad decisiva y ha pedido al club priorizar su venta, sobre todo porque su traspaso liberaría masa salarial y podría permitir fichajes más urgentes como un mediocentro o un delantero diferente.

El pulso de la limpieza: disciplina interna y contratos prescindibles

Xabi Alonso no tiene dudas: Dani Ceballos no encaja en su estilo, y aunque renovó recientemente, su falta de minutos y de impacto táctico le sitúa fuera del once. Su salida ya está contemplada por la cúpula y su continuidad depende de la aparición de una oferta adecuada, especialmente del Betis, que ha mostrado interés real.

Fran García y Brahim Díaz completan el cuarteto. El primero se enfrenta a la sobrepoblación en el lateral izquierdo tras la llegada de Álvaro Carreras. Aunque tenía opciones, Fran no ha conseguido convencer al técnico y será uno de los señalados si no aparece una salida. Mientras tanto, Brahim ha sido eclipsado por jóvenes como Arda Güler y Endrick, y aparece en la ecuación de ventas junto a Ceballos para liberar fichas.

La directiva, alineada con el mensaje de Alonso, ha dejado claro: sin salidas no habrá nuevas incorporaciones relevantes. Solo con la marcha de estas piezas se podrá acometer inversiones en fichajes clave, reforzando áreas como el medio campo o la delantera.

Enfoque claro y mano dura en Valdebebas

Xabi Alonso ha dejado patente que no habrá sitio en su plantilla para perfiles que no encajen con su modelo de juego ni compartan su exigencia de competencia diaria. El Real Madrid encara la recta final del mercado con una estrategia de limpieza clara, donde el técnico manda, ya sea para vender o ceder a quienes no cumplen sus criterios.

Estos cuatro jugadores, Rodrygo, Ceballos, Fran García y Brahim, representan la primera fase del proyecto de Xabi: una remodelación interna basada en profesionalidad, adaptación táctica y generacional. La pelota está ahora en campo de la dirección deportiva: las ofertas deben llegar o la puerta se cerrará.