Xabi Alonso consigue el fichaje que Florentino Pérez lleva intentando dos temporadas

Carlo Ancelotti está nuevamente en la cuerda floja después de la dura derrota 5-2 ante el Barça en la final de la Supercopa de España. La afición no aguanta más las flojas actuaciones del equipo merengue y pide un cambio urgente en la conducción del equipo para salvar la temporada. Florentino Pérez, en tanto, mantiene la calma y cree que el de Reggiolo tiene la capacidad suficiente y los jugadores para dar a vuelta la situación cuanto antes. Sin embargo, también hay una realidad: tiene el nombre del sucesor de Carletto por si la situación no mejora: Xabi Alonso.

El actual técnico del Bayer Leverkusen es la gran debilidad del máximo dirigente merengue y sueña con tenerlo en el banquillo, una vez que el italiano culmine con su contrato en 2026. Pero, si las cosas no empiezan a mejorar a la brevedad, no sería descabellado que la directiva merengue coja el teléfono e inicie las negociaciones para sacarlo del club bávaro. En caso de que sea así, Xabi Alonso no llegará solo, sino que vendría acompañado con Florian Wirtz, uno de sus futbolistas preferidos.

A Florentino Pérez le gusta

El presidente del Real Madrid viene insistiendo con la contratación de la joya alemana hace dos temporadas, pero, llamativamente, hasta el momento no ha tenido éxito. Algo inusual para un hombre como Florentino, que de esto sabe, y mucho. El contrato de Wirtz vence en 2027 y su intención es empezar a escuchar ofertas para tener nuevos desafíos. En las últimas semanas, hubo sondeos del Manchester City y el Barça.

La llave para destrabar las negociaciones podría ser Xabi Alonso, el entrenador que más confió en Wirtz y con el que mejor rendimiento ha mostrado. A Florentino Pérez le obsesiona la idea de contar con los servicios del joven de 21 años. Teniendo en cuenta que este año se irá del club Luka Modric, cree que el mediocampista puede ser su sustituto. Puertas adentro, se anima a decir que será el nuevo Toni Kroos del merengue.

¿Y Ancelotti?

Las dos goleadas contra el Barça generaron un clima de tensión en el seno de la plantilla merengue. Las estrellas como Vini y Mbappé dudan de las decisiones tácticas de Carletto y piden que Florentino Pérez salga al mercado para reforzar algunos puestos clave como en la defensa.

Otra cuestión es saber qué ocurrirá con Aurélien Tchouaméni, quien es señalado como uno de los responsables de este momento del equipo por su flojo desempeño.