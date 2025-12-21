Xabi Alonso da la razón a Ancelotti: debe salir del Madrid porque no tiene nivel

Xabi Alonso ha terminado por dar la razón a Carlo Ancelotti. Lo que el técnico italiano ya intuyó en su día, el entrenador donostiarra lo ha confirmado con hechos y decisiones: Fran García no tiene el nivel exigido para jugar en el Real Madrid.

El lateral izquierdo, que llegó como una apuesta de club y con el aval de su buen rendimiento en el Rayo Vallecano, ha quedado completamente señalado y su continuidad está prácticamente descartada.

Un rendimiento que no convence

Los números de Fran García esta temporada explican gran parte del problema. Ha participado en algo más de 20 partidos oficiales, la mayoría como titular en rotaciones o encuentros de menor exigencia, pero sin lograr consolidarse. No ha marcado goles y apenas ha repartido una asistencia, cifras pobres para un lateral en un equipo que exige profundidad constante por banda.

Más allá de los datos, sus limitaciones técnicas han sido evidentes. Fran sufre en defensa posicional, tiene problemas en el uno contra uno defensivo y le cuesta interpretar cuándo cerrar por dentro. En ataque, aunque es rápido y profundo, sufre cuando tiene que tomar decisiones con balón y sufre ante defensas bien organizadas. Ese cóctel ha terminado por condenarlo.

Carreras le gana la partida

La aparición de Álvaro Carreras ha sido definitiva. El joven lateral le ha pasado claramente por delante en la rotación. Carreras aporta mejor lectura táctica, mayor fiabilidad defensiva y una salida de balón mucho más limpia. Además, interpreta mejor los tiempos de incorporación y ofrece más equilibrio colectivo, algo clave para Xabi Alonso. El mensaje del técnico es claro: no cuenta con Fran García y ya ha pedido a la dirección deportiva que se busque una salida inmediata. El jugador tiene contrato hasta 2027, pero el club considera que es el momento ideal para traspasarlo antes de que su valor se deprecie aún más.

En cuanto a destinos, la Premier League sigue siendo una opción real, con varios equipos de media tabla interesados en su perfil físico. También clubes de LaLiga, como el Betis o el Villarreal, han mostrado interés, además de alguna propuesta desde Italia. Fran García llegó con ilusión, pero el Real Madrid no espera. Xabi Alonso ha hablado claro: no es cuestión de tiempo ni de adaptación, es de nivel. Y el suyo no alcanza para seguir en el Bernabéu.