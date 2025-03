Xabi Alonso decide el primer descarte innegociable para venir el Real Madrid

Xabi Alonso es el primer candidato de Florentino Pérez para relevar a Carlo Ancelotti en el cargo de entrenador del Real Madrid. El italiano está en la cuerda floja por las constantes críticas que ha recibido, tanto por la falta de juego del equipo como las pocas rotaciones que ha realizado. El actual técnico del conjunto blanco solo se salvaría si el Madrid ganara algún título, pero si no lo hace, será despedido.

Por eso, la entidad madrileña ya estaría preparando una hoja de ruta por si acaba siendo el caso y Alonso tiene todos los números para ser el nuevo inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu. El actual entrenador del Bayer Leverkusen convence mucho en los despachos del club y creen que sería un técnico de futuro con el que confiar durante muchos años. Aun así, el vasco quiere poder de decisión en todos los fichajes y salidas.

Jesús Vallejo sería el primer descarte claro de Xabi Alonso

En ese sentido, el de Tolosa tendría decidido el primer descarte innegociable para dar el "sí, quiero" a Florentino: Jesús Vallejo. El zaragozano acaba contrato a final de temporada, y a pesar de que él quiere renovar, aunque está totalmente apartado de la dinámica de los partidos y no cuenta nada para Ancelotti, lo más probable es que se dé por terminada su etapa en el Madrid al término del curso.

El central solo ha jugado un encuentro esta campaña e incluso no ha contado para el técnico italiano en los momentos donde no ha tenido defensas suficientes del primer equipo por culpa de las lesiones. Ancelotti ha preferido utilizar a futbolistas del filial y de la cantera en vez de contar con Vallejo, por lo que su futuro en el conjunto blanco está más que decidido desde hace tiempo.

El defensa sigue presionando a Florentino

Aun así, el defensa sigue presionando a Florentino Pérez para que cambie de opinión y le renueve. Entiende que no va a estar mejor en otro sitio, a pesar de que no juegue ni un minuto, por lo que prefiere quedarse en el banquillo sin jugar antes que marcharse del Santiago Bernabéu. Sin embargo, la decisión sobre no renovarle el contrato parece definitiva.