Xabi Alonso deja a Fede Valverde fuera del equipo

Fede Valverde es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y una pieza fundamental en el conjunto blanco, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Aun así, la relación que tiene con Xabi Alonso no es la mejor tras algunos episodios polémicos que ha habido entre ambos a lo largo de estos primeros meses de temporada, lo que ha ensuciado el vestuario.

Ahora, el tolosarra tendría previsto dejar al uruguayo fuera del equipo, al menos para el próximo partido de Liga, que será contra el Elche el próximo domingo. Teniendo en cuenta que el jugador ya no se fue con su selección por unas molestias físicas, lo ideal sería que Valverde no tuviera minutos en este encuentro, a pesar de que podría entrar en la lista perfectamente al estar recuperado.

Xabi Alonso tiene previsto rotar a Valverde contra el Elche

Valverde ha sido un futbolista que ha rotado muy poco, lo que ha provocado que, en los últimos partidos, haya sufrido algunos percances físicos. Aunque no ha llegado a lesionarse de gravedad, sí que ha tenido algunas molestias que se podrían reproducir a lo largo del tiempo si no se le cuida. Por eso, lo más probable es que el uruguayo rote de cara al duelo contra los alicantinos.

Además, y con la vuelta de Trent Alexander-Arnold, Valverde podrá dejar de jugar en el lateral derecho, una posición que no le gusta nada y donde tiene que utilizar más su físico para defender, algo que le ha preocupado bastante en los últimos partidos. La exigencia de estar en la banda y estar más preocupado de defender que de atacar podría haber sido determinante para sus lesiones.

El centrocampista uruguayo tiene algunos problemas físicos

Aunque la relación entre Alonso y el centrocampista ha mejorado un poco, después de que el uruguayo pidiera perdón al entrenador y a la plantilla por su actitud tóxica en el vestuario, la realidad es que Valverde es otro de los pesos pesados dentro del equipo que no acaba de ver bien al tolosarra y que no confía en que pueda llevar al Madrid a conseguir grandes cosas en el futuro.