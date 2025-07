Xabi Alonso descarta su llegada a pesar de haber sido de lo mejor del Barça

Con el Mundial de Clubes por en medio, el Real Madrid sigue trabajando en la planificación de la próxima temporada. Esta nueva competición de la FIFA también está ayudando a conocer qué mejoras necesita el equipo, algo que Xabi Alonso ya ha dejado claro a la dirección deportiva tras ver con qué tipo de jugadores puede actuar y los que se podrían fichar en el mercado para aumentar el nivel.

En ese sentido, uno de los futbolistas que ha estado en boca de todos en los últimos años se habría ofrecido al Madrid, teniendo en cuenta que no va a continuar en su actual equipo, pero el tolosarra habría descartado su llegada. Se trata de Xavi Simons, centrocampista del RB Leipzig y exjugador del Barça que quiere dar un salto a un grande del fútbol europeo y se está ofreciendo a varios clubes.

Xabi Alonso habría rechazado la posibilidad de fichar a Xavi Simons

El neerlandés está como loco por salir de Alemania, ya que su equipo no jugará competición europea la próxima temporada y cree que tiene el nivel suficiente para jugar en uno de los mejores equipos del continente. Por eso, sus representantes se ofrecieron al Madrid para conocer la predisposición que tendría la entidad madrileña, pero después de estudiarlo, se habría descartado su fichaje.

Alonso no duda en las cualidades de Simons, pero piensa que no son suficientes para que se tenga que realizar una inversión importante por él, ya que el Leipzig estaría exigiendo una oferta cercana a los 70 millones de euros al club que quiera hacerse con sus servicios. El Madrid necesita a un centrocampista creador y de calidad, pero el neerlandés no estaría en la lista de objetivos.

El neerlandés se marchará del RB Leipzig este verano

Simons no llegará al Santiago Bernabéu, pero parece evidente que su futuro está lejos de Alemania. Con tan solo 22 años, ya ha demostrado que es capaz de rendir a un extraordinario nivel, por lo que lo más probable es que algún equipo acabe lanzando sus redes para hacerse con un futbolista muy prometedor y con mucha calidad en sus botas.