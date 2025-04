Xabi Alonso es el único que se ha atrevido a decirle al presidente que no tiene nivel para el Real Madrid

Xabi Alonso es el principal candidato para suceder a Carlo Ancelotti en el cargo de entrenador del Real Madrid a partir de la próxima temporada. El italiano tiene todos los números para abandonar el conjunto blanco cuando acabe el presente curso, por lo que el vasco sería el técnico escogido por parte de Florentino Pérez para empezar un nuevo ciclo en la entidad madrileña.

Por eso, el tolosarra ya habría empezado la planificación de la plantilla de la próxima campaña y, de hecho, ya habría hablado con el presidente acerca de algunas bajas de jugadores que no han tenido muchas oportunidades con Ancelotti. Y, sorprendentemente, Alonso tendría la misma opinión que su predecesor acerca de un futbolista que está viviendo últimamente en el ostracismo del banquillo.

Xabi Alonso cree que Arda Güler aún está muy verde para jugar en el Madrid

Se trata de Arda Güler, una de las jóvenes promesas del Madrid que no está disfrutando de muchos minutos con el técnico italiano. A pesar de ello y de las constantes quejas por no jugar, Alonso cree que el tuco no tendría el nivel suficiente, al menos a estas alturas, para jugar en el conjunto blanco. El actual entrenador del Bayer Leverkusen piensa que aún está muy verde para estar en la élite del fútbol.

Por eso, lo más probable es que el vasco le acabe recomendando a Florentino una cesión del centrocampista, haciéndole ver que no es indispensable en sus esquemas de cara a la próxima temporada. Es algo que nadie le había dicho al presidente, ya que confiaba que, con la salida de Ancelotti al final de temporada, Güler sería importante de cara al futuro de la entidad con un nuevo míster.

La llegada del vasco no cambiaría la situación del turco

Aun así, aún es pronto para conocer finalmente el destino del turco de cara al próximo curso. La intención que tiene el jugador es la de quedarse en el Madrid y triunfar, pero como ya le habría comunicado a Florentino, si siguiese Ancelotti en el banquillo, pediría salir. Sin embargo, no parece que la llegada de Alonso cambie su situación en el equipo, por lo que podría marcharse igualmente como cedido el año que viene.