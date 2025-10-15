Xabi Alonso lo deja fuera del Clásico, no jugará, la decisión, aunque difícil, está tomada

El Clásico de Liga está a la vuelta de la esquina y Xabi Alonso ya está tomando decisiones difíciles acerca de la posible alineación que pueda poner el Real Madrid en el terreno de juego. De hecho, el tolosarra ya habría decidido dejar fuera del once a un jugador que ha sido titular indiscutible con el técnico, pero que, de cara al duelo contra el Barça, se quedará en el banquillo.

Se trata de Franco Mastantuono, uno de los fichajes que realizó el Madrid el pasado verano y uno de los futbolistas más ilusionantes que tiene el equipo en la plantilla. El argentino ha aterrizado en el Santiago Bernabéu como una auténtica estrella y se ha ganado un sitio en las alineaciones de Alonso, a pesar de que solo lleva pocos meses en el conjunto blanco y su rendimiento tampoco ha sido excelente.

Xabi Alonso dejará fuera del once del Clásico a Franco Mastantuono

Por eso, y de cara al Clásico, Alonso habría decidido que sea el sacrificado para poder incluir a otras estrellas, como Jude Bellingham. Además, Mastantuono se retiró antes de tiempo de la concentración de la selección argentina por unas molestias físicas, por lo que el cuerpo técnico del Madrid no quiere que estos problemas se reproduzcan a lo largo de los días o semanas.

El entrenador necesitaba sacrificar a alguien para que todos los jugones pudieran estar a la vez sobre el campo y el extremo era el jugador ideal, teniendo en cuenta que, a pesar de que ha sido titular indiscutible prácticamente desde su llegada, su edad y su poca experiencia en partidos como los Clásicos han provocado que haya sido el sacrificado por parte del técnico.

El argentino se quedará en el banquillo para el partido contra el Barça

Aun así, tanto en el club como en el madridismo hay mucha ilusión por lo que pueda hacer Mastantuono en el futuro. De momento, Alonso ya le está dando mucho protagonismo, más del que esperaba todo el mundo, y aunque su rendimiento tampoco ha sido de lo mejor, sí que ha demostrado que podría ser importante en los próximos años.